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ЖК Loft Residence

Ташкент, Узбекистан
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О комплексе

Новый жилой комплекс «Loft Residence», построенный в самом центре столицы, предлагает своим покупателям уютное жильё из качественных стройматериалов и комфортную жизнь. Застройщик – компания Ulkandevelopment, у которой 19-летний опыт в данной сфере. Дизайн ЖК спроектирован известной студией Design House. Он состоит из 12 этажей и квартир в восьми разных планировках. Здесь вы можете купить однокомнатную, двухкомнатную или трёхкомнатную квартиру и получить особый дизайн-проект для своего нового дома от Design House бесплатно. Жилой комплекс оборудован всем, что нужно для вашего комфортного проживания: скоростной лифт, интернет, парковка, игровая площадка, магазины и кафе в двух шагах.

Подробнее об инфраструктуре
Жилой комплекс представляет собой современный клубный дом. На первых 2 этажах будет расположены коммерческие зоны. На 12- этаже есть общая зона для досуга и отдыха. Здесь вы сможете отдохнуть после рабочего дня, отметить важное событие, провести тренировку в фитнес-зале и оставить детей на безопасной детской площадке под присмотром няни. В роскошном лобби располагается ресепшен с консьержем и зона ожидания лифта.

Один из главных преимуществ ЖК это его локация. Сквер Амира Тимура, Eco Park, парк развлечений Ашхабад, а также Госпитальный рынок и поликлиника будут находиться от вас в нескольких минутах езды на транспорте. 

Квартиры в жилом комплексе
Конец строительных работ запланирован на май 2023 года. Квартиры реализуются с предчистовой отделкой, которая включает в себя межкомнатные перегородки, систему отопления, электрическая проводка, а также чистовую стяжку пола, стен и потолков. Это говорит о том, что дом уже на 80% готов к заселению. К покупке доступны однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры от 34,68 м² до 77,05 м². Комфортные планировки, высокие потолки, панорамные окна – это все в апартаментах LOFT Residence. 

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Loft Residence
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Цена по запросу
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