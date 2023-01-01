ECO DREAM – это современный жилой комплекс, представляющий собой монолитную конструкцию с перекрытиями – из плит и газоблока, и отличающийся максимально благоприятной экологической средой, благодаря своему удачному расположению.
• Высота потолков квартир: 3.20 м.
• Этажность домов: 10.
• Всего жилых домов в комплексе: 2.
Монолит-Перекрытие Плиты Газоблок
Квартиры предоставляются в виде «коробки», (Свободная Планировка) бонусом включены:
– пластиковые окна;
– входные двери;
– Все коммуникации Стояки Счётчики Центральное
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.