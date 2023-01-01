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Eco Dream

Юнусабадский р-н, Ташгрес микрарайон
;
Eco Dream
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Тип компании
Застройщик
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Жилой комплекс "Eco Dream"
Жилой комплекс "Eco Dream"
Сабзавот, Узбекистан
от
227,36 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: Eco Dream
ECO DREAM – это современный жилой комплекс, представляющий собой монолитную конструкцию с перекрытиями – из плит и газоблока, и отличающийся максимально благоприятной экологической средой, благодаря своему удачному расположению. • Высота потолков квартир: 3.20 м. • Этажность домов: 10. • Всего жилых домов в комплексе: 2. Монолит-Перекрытие Плиты  Газоблок   Квартиры предоставляются в виде «коробки», (Свободная Планировка) бонусом включены: – пластиковые окна; – входные двери;                      – Все коммуникации  Стояки Счётчики       Центральное                                                                   
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Нурмухамедов Зиёджон
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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