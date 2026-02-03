Жилой комплекс "Nur"

Nur — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, спокойствие и уютную атмосферу городской жизни. Проект объединяет практичную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на простоту и функциональность.

Аккуратные фасады, гармоничные пропорции и современные строительные решения формируют эстетичный внешний облик и подчёркивают актуальный характер проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес

Современный формат жилой застройки

Функциональные и удобные планировки

Рациональное использование пространства

Комфортные решения для семейной жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и удобной организацией пространства.

Безбарьерная среда обеспечивает комфортное передвижение для всех жителей — семей с детьми и людей старшего возраста.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на безопасность и уют:

закрытая территория

благоустроенный внутренний двор

детские площадки

прогулочные зоны

места для отдыха жителей

система видеонаблюдения

Такой формат создаёт спокойную атмосферу и ощущение уюта внутри жилого комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

парковочные места

современные инженерные коммуникации

общественные зоны для отдыха

пространства для повседневного комфорта

📍 Локация

ЖК Nur расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Рядом находятся магазины, школы, детские сады, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной повседневной жизни.