Жилой комплекс "NUR"

Ташкент, Узбекистан
от
$45,262
от
$1,813/м²
;
4
ID: 33960
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район
  • Метро
    Abdulla Qodirii (~ 700 м)
  • Метро
    Hamid Olimjon (~ 800 м)
  • Метро
    Minor (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

О комплексе

Nur — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, спокойствие и уютную атмосферу городской жизни. Проект объединяет практичную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на простоту и функциональность.

Аккуратные фасады, гармоничные пропорции и современные строительные решения формируют эстетичный внешний облик и подчёркивают актуальный характер проекта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: Бизнес

  • Современный формат жилой застройки

  • Функциональные и удобные планировки

  • Рациональное использование пространства

  • Комфортные решения для семейной жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и удобной организацией пространства.

Безбарьерная среда обеспечивает комфортное передвижение для всех жителей — семей с детьми и людей старшего возраста.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на безопасность и уют:

  • закрытая территория

  • благоустроенный внутренний двор

  • детские площадки

  • прогулочные зоны

  • места для отдыха жителей

  • система видеонаблюдения

Такой формат создаёт спокойную атмосферу и ощущение уюта внутри жилого комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

  • парковочные места

  • современные инженерные коммуникации

  • общественные зоны для отдыха

  • пространства для повседневного комфорта

📍 Локация

ЖК Nur расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Рядом находятся магазины, школы, детские сады, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной повседневной жизни.

Ташкент, Узбекистан
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
