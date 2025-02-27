Жилой комплекс Trinity

ЖК " Trinity "
Название : Trinity
Застройщик : B Invest Development
Район : Юнусабадский
Класс ЖК : Бизнес
Технология строительства : Монолит
Материал стен : Монолит,газоблок
Срок сдачи ЖК : 1 квартал 2026 года
Детская площадка : присутствует
Парковка : открытая и закрытая
Ориентир/Локация : напротив комплекса " Манзара"
Инфраструктура : школа,сады,спорт комплексы и т.д
Информация о лифте : ---
Количество квартир на площадке : 8 квартир
Общее количество квартир : 450 квартир
Количество подъездов : 6 общего объекта
Площадь застройки : 1 гектар
Этажность : 16 этажей
Способ отделки : под ключ,white box
Придомовая территория :
Наличие парковой зоны (парковка или гараж) : парковка открытая и закрытая
Инфраструктура(школа,детсад,поликлиника,ТЦ,базар,остановка общественного транспорта) : Имеется
Метро : метро Шахристан
Двор(закрытый или открытый,охрана) : Закрытый охраняемый
Детская площадка : Имеется