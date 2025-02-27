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Жилой комплекс Trinity

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
17
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ID: 25226
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

ЖК " Trinity "
Название : Trinity
Застройщик : B Invest Development
Район : Юнусабадский 
Класс ЖК : Бизнес 
Технология строительства : Монолит
Материал стен : Монолит,газоблок
Срок сдачи ЖК : 1 квартал 2026 года
Детская площадка : присутствует
Парковка : открытая и закрытая 
Ориентир/Локация : напротив комплекса " Манзара"
Инфраструктура : школа,сады,спорт комплексы и т.д
Информация о лифте : ---
Количество квартир на площадке : 8 квартир
Общее количество квартир : 450 квартир
Количество подъездов : 6 общего объекта
Площадь застройки : 1 гектар
Этажность : 16 этажей
Способ отделки : под ключ,white box
 

Придомовая территория :

Наличие парковой зоны (парковка или гараж) : парковка открытая и закрытая 

Инфраструктура(школа,детсад,поликлиника,ТЦ,базар,остановка общественного транспорта) : Имеется
Метро : метро Шахристан
Двор(закрытый или открытый,охрана) : Закрытый охраняемый
Детская площадка : Имеется

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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