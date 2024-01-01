ЖК Мингчинор

Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современный жилой дом с богатым внутренним двором расположен в юнусабадском районе. Все необходимые для комфортной жизни места находятся недалеко от ЖК Минг Чинор, а облагороженный двор комплекса станет излюбленным местом для жильцов с детьми, благодаря всем необходимым условием для безопасных и веселых игр.

Виды оплат:

1) 100% оплата - скидка 15%

2) 50% оплата - скидка 10% и рассрочка на 6 месяцев.

3) 40% оплата - скидка 5% и рассрочка на 6 месяцев.

Стоимость квартиры включает:

Входная железная дверь

Стеклопакеты на окна

Тип постройки:

Монолитный каркас, жженый кирпич

межком перегородки жжёный кирпич .

квартиры продаются без ремонта , черновая отделк.

стяжка пола.

Высота потолков 3,2 м







Инфраструктура:

зеленые зоны, детские площадки. Объект будет оснащен камерами наблюдениями и охраной. На территории объекта будет находится наземная и крытая парковка