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ЖК Мингчинор

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современный жилой дом с богатым внутренним двором расположен в юнусабадском районе. Все необходимые для комфортной жизни места находятся недалеко от ЖК Минг Чинор, а облагороженный двор комплекса станет излюбленным местом для жильцов с детьми, благодаря всем необходимым условием для безопасных и веселых игр. 

Виды оплат:

1) 100% оплата - скидка 15%

2) 50% оплата - скидка 10% и рассрочка на 6 месяцев.

3) 40% оплата - скидка 5% и рассрочка на 6 месяцев.

 Стоимость квартиры включает:

  • Входная железная дверь
  • Стеклопакеты на окна

 

Тип постройки: 

  • Монолитный каркас, жженый кирпич
  • межком перегородки жжёный кирпич .
  • квартиры продаются без ремонта , черновая отделк. 
  • стяжка пола. 
  • Высота потолков 3,2 м



 

Инфраструктура:

зеленые зоны, детские площадки. Объект будет оснащен камерами наблюдениями и охраной. На территории объекта будет находится наземная и крытая  парковка

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Мингчинор
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Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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