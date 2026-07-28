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Жилой комплекс INFINITY

Ташкент, Узбекистан
от
$162,000
;
9
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ID: 39627
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район
  • Метро
    Abdulla Qodirii (~ 1000 м)
  • Метро
    Amir Temur Xiyoboni (~ 500 м)
  • Метро
    Mustaqilliq Maidoni (~ 900 м)
  • Метро
    Yunus Rajabiy (~ 500 м)

О комплексе

ЖК "Инфинити 2/5/14
Мирабадский район
Ул. Садык Азимова, Ц-1
Застрой "Golden House

Общая площадь: 47м2+Балкон
Состояние: Евро ЛЮКС
Дизайнерский ремонт/

Укомплектована/новая
Мебелью и ТЕХНИКОЙ

Цена: 162.000

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Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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