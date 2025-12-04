  1. Realting.uz
Продажа новых домов в Юнусабадском районе, Узбекистан

33
Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Ташкент, Узбекистан
от
$140,800
Год сдачи 2023
MJ House -это  закрытый коттеджный городок включающий в себя 32коттеджа премиум  сегмента  С площадью 2,2соток и  3,8 соток Этажность:2ух уровневый  Тип строй материала: Кирпич , Плита Сдача:2023 4 квартал На данный этап построены 16коттеджей   Концепция строительства на…

Застройщик: MG House
MG House
Коттеджный поселок Chinabad residence
Ташкент, Узбекистан
от
$250,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Коттеджный поселок Chinabad residence готовые коттеджи только в Ташкенте

Застройщик: RICHEVILLE DEVELOPMENT
RICHEVILLE DEVELOPMENT
