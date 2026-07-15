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Жилой комплекс MEGAPOLIS

Ташкент, Узбекистан
от
$150,000
;
4
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ID: 38208
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район
  • Адрес
    Сквер
  • Метро
    Abdulla Qodirii (~ 900 м)
  • Метро
    Amir Temur Xiyoboni (~ 500 м)
  • Метро
    Mustaqilliq Maidoni (~ 800 м)
  • Метро
    Yunus Rajabiy (~ 500 м)

О комплексе

- Ор-р Мегапланет
- 3/11/11 113м2
- монолит-комнаты раздельные
- Балкон - терраса
- Сан Узел - раздельный
- Ремонт - евро
- Мебель и техника - есть
- Цена: 150000

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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