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ART HOUSE

Toshkent shahri, Uchtepa tumani 23-MAVZE, 28-UY, 1-XONA
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ART HOUSE
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Многоквартирный жилой дом ЖК Musaffo
Многоквартирный жилой дом ЖК Musaffo
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ART HOUSE
Новостройка Ташкента – Musaffo Жилой комплекс Musaffo – это идеальное место для жизни, в котором современные удобства встречаются с природной красотой. Расположенный в Юнусабадском районе комплекс бизнес-класса образует отдельный, современный городок. Он предлагает комфортное и стильное жилье на благоустроенной территории в 127.000 квадратных метров. Он состоит из девяти 16-этажных корпусов. Для жильцов доступны наземные и подземные парковки. IP-домофоны, круглосуточная охрана и новейшая система видеонаблюдения обеспечат безопасность и комфорт. Для удобства жильцов в зданиях есть свой спортивный зал, рестораны и магазины. Инфраструктура Жилой комплекс расположен в одном из центральных районов города. Благодаря удобному расположению у одной из главных дорог, комплекс имеет удобную транспортную доступность. До ближайшей станции метро Yunusobod 1.5 км. Дорога на транспорте займет всего 6 мин. Рядом находится много учебных заведений и центров. До ближайшей школы №58 всего 7 минут пешком. Также в шаговой доступности находятся: больницы, магазины, аптеки, детские сады, парки и кафе. Среди наиболее популярных мест рядом можно выделить: Трц Mega Planet, korzinka.uz, Универсам, продуктовый рынок. Цены на квартиры в комплексе Musaffo Жилой комплекс Musaffo предлагает 1, 2 или 3-комнатные квартиры в рассрочку и не только. Размер 1-комнатных квартир варьируется от 46 – 53 кв. м. Цены начинаются всего от 524.400.000 сум. 2-комнатные квартиры имеют площадь 67 квадратных метров. Цены на них стартуют от 765.900.000 сум. 3-комнатные квартиры по площади от 82 до 88 квадратных метров. Сдача запланирована на 2025.01.01 и вы еще успеете приобрести квартиру мечты! Для получения более подробной информации просьба обращаться к застройщикам.
Многоквартирный жилой дом ЖК Ko’kcha-Oqtepa
Многоквартирный жилой дом ЖК Ko’kcha-Oqtepa
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ART HOUSE
Жилой комплекс «Ko’kcha-Oqtepa» предлагает покупателям не только квартиры для проживания, но и 1 и 2 этажи для ведения собственного бизнеса. Наш комплекс, состоящий из 12 блоков с развитой инфраструктурой в деловой и коммерческой сфере и рассчитанный на 1000+ квартир, поддержит развитие вашего бизнеса! Добро пожаловать в «Ko’kcha-Oqtepa», известную строительную компанию в городе Ташкенте, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном Шайхонтохурском районе. Стремясь к первоклассным строительным услугам, мы гордимся тем, что поставляем высококачественные и современные дома, представляя лучшие адреса в Ташкенте. В «Ko’kcha-Oqtepa» наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы уделяем приоритетное внимание энергоэффективности и устойчивым методам строительства, создавая экологически чистые объекты, которые не только уменьшают ваш углеродный след, но и обеспечивают значительную экономию затрат на коммунальные услуги. Инвестировать в дом своей мечты с «Ko’kcha-Oqtepa» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность. Откройте для себя роскошь и комфорт в наших апартаментах премиум-класса. Каждая квартира спроектирована так, чтобы обеспечить жилое пространство, излучающее изысканность и стиль, гарантируя, что вы испытаете лучшее из современной жизни. Как ваш надежный партнер в строительстве, мы стремимся превзойти ваши ожидания, предоставляя вам первоклассный сервис и квартиры высшего качества, которые соответствуют вашим потребностям и желаниям. Выбирайте «Ko’kcha-Oqtepa» в качестве своей строительной компании, а мы построим фундамент вашей мечты. С нами вы можете быть уверены в доме, который предлагает не только роскошь и комфорт, но и непреходящую ценность и счастье.
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Aziza Abiyerqulova
Aziza Abiyerqulova
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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