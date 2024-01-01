ЖК Mingchinor

Концепция многоэтажного жилого комплекса MINGCHINOR — это сочетание природного ландшафта и современных городских удобств. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Дом Cдан. Инфраструктура
Жилой комплекс находится в тихом и развитом районе. Кроме того, в непосредственной близости есть: различные магазины, кафе, школы, аптеки, другие объекты инфраструктуры, что делает его удобным для проживания и обеспечивает быстрый доступ к необходимым услугам.