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ЖК Mingchinor

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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5
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О комплексе

Концепция многоэтажного жилого комплекса MINGCHINOR — это сочетание природного ландшафта и современных городских удобств. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Дом Cдан. Инфраструктура
Жилой комплекс находится в тихом и развитом районе. Кроме того, в непосредственной близости есть: различные магазины, кафе, школы, аптеки, другие объекты инфраструктуры, что делает его удобным для проживания и обеспечивает быстрый доступ к необходимым услугам.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Mingchinor
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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