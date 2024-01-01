  1. Realting.uz
  2. Застройщики
  3. Dream House

Dream House

"Toshkent shahri, Sirg'ali tumani Ko`hna qumariq МФЙ, ТКАД кучаси, "
;
Dream House
Оставить заявку
Позвонить
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Новостройки
Смотреть все 3 новостройки
Жилой комплекс ЖК "Yangi Qumariq "
Жилой комплекс ЖК "Yangi Qumariq "
Ташкент, Узбекистан
от
13,00 млн сум
“Yangi Qumariq” — это комплекс новых жилых зданий от Dream House, предлагающий качественные квартиры с ремонтом. 16-этажные постройки, расположенные в Сергелийском районе, недалеко от Ташкентского аэропорта, привлекают удобной локацией, а также современным внешним видом. Комплекс занимает площадь в 5000 квадратных метров и состоит из 21 блока. Между зданиями расположены уютные дворы с детскими площадками и паркингом, есть зоны для прогулок и занятия спортом. Большая часть территории озеленена кустарниками, деревьями и газонами, что создаст приятный микроклимат внутри комплекса. Между зелеными зонами есть скамейки и беседки, где можно проводить время в интересных беседах с соседями. Расположение Здесь все необходимое в двух шагах, чтобы вы по-настоящему чувствовали себя в комфорте: магазины, супермаркеты, аптеки и поликлиника. В пешей доступности находится школа № 29 и несколько детских садиков. Еще одно большое преимущество жилого комплекса — это то, что он близко расположен к станции метро. Такое расположение обеспечивает квартирам высокую ликвидность, а жильцам быстроту и надежность передвижения. Цены на квартиры В жилом комплексе доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры, площадь в которых варьируется от 31 до 68 квадратных метров. Апартаменты сдаются своим владельцам с ремонтом под ключ. А завершение строительных работ запланировано на конец 2023 года. Поспешите приобрести квартиру в безопасном и комфортном жилом комплексе по доступным ценам и удобным условиям оплаты! 
Застройщик
Dream House
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Dream House
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК "Bodomzor "
Жилой комплекс ЖК "Bodomzor "
Ташкент, Узбекистан
от
14,00 млн сум
“Bodomzor” - это элитный жилой комплекс, подходящий для тех, кто предпочитает совершенство во всем. В Юнусабадском районе построено 7 современных домов площадью 31 000 м². Дома состоят из 16 этажей, на верхних этажах каждого из которых организована зеленая зона для отдыха на открытых террасах. Здания построены в гармонии стиля hi - tech и классики. А двор имеет вид настоящего парка. Мы уверены, что покупка квартиры в этих домах будет одним из самых правильных решений, которые вы когда - либо принимали в своей жизни. Главное, чтобы эта покупка принесла много счастливых дней и вашей семье. Инфраструктура ЖК “Bodomzor” Комплекс расположен в месте, где удобно добираться до места назначения как пешком, так и на транспорте. Поблизости находится свадебный ресторан, тренажёрный зал, торговый центр и учебные заведения. Современные комплексы сейчас невозможно представить без детской площадки. Во дворе организована детская площадка с красочной игровой конструкцией. Еще одним преимуществом является, что в комплексе велосипедные, автомобильные и пешеходные дорожки выделены отдельными цветами. Также в проект включены открытые и закрытые парковки для автомобилей. Квартиры ЖК “Bodomzor” Квартиры однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные можно приобрести в рассрочку на 20 месяцев. Площадь квартир с открытой террасой составляет от 43 м² до 104 м². Дома также оборудованы отдельными грузовыми лифтами и IP домофонами.
Застройщик
Dream House
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Dream House
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК Gulobod
Жилой комплекс ЖК Gulobod
Ташкент, Узбекистан
от
11,00 млн сум
“Gulobod” - это один из самых красивых жилых комплексов комфорт - класса, строящихся в Ташкенте. Вы можете видеть, насколько правильна выбрана итальянская архитектура для этого здания. Строительная компания Dream House представила покупателям прекрасный проект площадью 10 000 м², расположенный в идеальном месте. В девятиэтажном комплексе планируется строительство дуплекс квартир. Это отличное предложение для тех, кто не может определиться с покупкой дома или квартиры. Такие варианты очень удобны для многодетных семей. Инфраструктура ЖК “Gulobod” Комплекс находится в 9 минутах ходьбы от метро Chorsu. В непосредственной близости расположен университет, школа, парк, торговый центр, детский сад и базар. Также, недалеко от комплекса находятся кинотеатры и музеи для культурного отдыха. В центре двора можно увидеть небольшой фонтан, вокруг которого высажены декоративные деревья и цветы. Чтобы дети могли находиться под присмотром родителей, в самом комплексе организована игровая площадка. Есть подземная и надземная парковка, чтобы все автомобили могли разместиться без проблем. Квартиры ЖК “Gulobod” Камеры наблюдения установлены для обеспечения безопасности квартир и домовладельцев. Площадь квартир, в которых выполнен базовый ремонт, составляет от 39 м² до 120 м². На верхнем этаже находится мансарда. Компания создала для вас возможность платить фиксированную цену в рассрочку на 20 месяцев.
Застройщик
Dream House
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Dream House
Языки общения
Русский
Наши агенты в Узбекистане
Талипов Тимур Ганиевич
Талипов Тимур Ганиевич
Другие застройщики
UPM
Узбекистан, Uzbekistan Karakalpakstan
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский
AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
Новостройки 1
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский