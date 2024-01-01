“Yangi Qumariq” — это комплекс новых жилых зданий от Dream House, предлагающий качественные квартиры с ремонтом. 16-этажные постройки, расположенные в Сергелийском районе, недалеко от Ташкентского аэропорта, привлекают удобной локацией, а также современным внешним видом. Комплекс занимает площадь в 5000 квадратных метров и состоит из 21 блока. Между зданиями расположены уютные дворы с детскими площадками и паркингом, есть зоны для прогулок и занятия спортом. Большая часть территории озеленена кустарниками, деревьями и газонами, что создаст приятный микроклимат внутри комплекса. Между зелеными зонами есть скамейки и беседки, где можно проводить время в интересных беседах с соседями.
Расположение
Здесь все необходимое в двух шагах, чтобы вы по-настоящему чувствовали себя в комфорте: магазины, супермаркеты, аптеки и поликлиника. В пешей доступности находится школа № 29 и несколько детских садиков. Еще одно большое преимущество жилого комплекса — это то, что он близко расположен к станции метро. Такое расположение обеспечивает квартирам высокую ликвидность, а жильцам быстроту и надежность передвижения.
Цены на квартиры
В жилом комплексе доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры, площадь в которых варьируется от 31 до 68 квадратных метров. Апартаменты сдаются своим владельцам с ремонтом под ключ. А завершение строительных работ запланировано на конец 2023 года. Поспешите приобрести квартиру в безопасном и комфортном жилом комплексе по доступным ценам и удобным условиям оплаты!
“Bodomzor” - это элитный жилой комплекс, подходящий для тех, кто предпочитает совершенство во всем. В Юнусабадском районе построено 7 современных домов площадью 31 000 м². Дома состоят из 16 этажей, на верхних этажах каждого из которых организована зеленая зона для отдыха на открытых террасах. Здания построены в гармонии стиля hi - tech и классики. А двор имеет вид настоящего парка. Мы уверены, что покупка квартиры в этих домах будет одним из самых правильных решений, которые вы когда - либо принимали в своей жизни. Главное, чтобы эта покупка принесла много счастливых дней и вашей семье.
Инфраструктура ЖК “Bodomzor”
Комплекс расположен в месте, где удобно добираться до места назначения как пешком, так и на транспорте. Поблизости находится свадебный ресторан, тренажёрный зал, торговый центр и учебные заведения.
Современные комплексы сейчас невозможно представить без детской площадки. Во дворе организована детская площадка с красочной игровой конструкцией. Еще одним преимуществом является, что в комплексе велосипедные, автомобильные и пешеходные дорожки выделены отдельными цветами. Также в проект включены открытые и закрытые парковки для автомобилей.
Квартиры ЖК “Bodomzor”
Квартиры однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные можно приобрести в рассрочку на 20 месяцев. Площадь квартир с открытой террасой составляет от 43 м² до 104 м². Дома также оборудованы отдельными грузовыми лифтами и IP домофонами.
“Gulobod” - это один из самых красивых жилых комплексов комфорт - класса, строящихся в Ташкенте. Вы можете видеть, насколько правильна выбрана итальянская архитектура для этого здания. Строительная компания Dream House представила покупателям прекрасный проект площадью 10 000 м², расположенный в идеальном месте. В девятиэтажном комплексе планируется строительство дуплекс квартир. Это отличное предложение для тех, кто не может определиться с покупкой дома или квартиры. Такие варианты очень удобны для многодетных семей.
Инфраструктура ЖК “Gulobod”
Комплекс находится в 9 минутах ходьбы от метро Chorsu. В непосредственной близости расположен университет, школа, парк, торговый центр, детский сад и базар. Также, недалеко от комплекса находятся кинотеатры и музеи для культурного отдыха.
В центре двора можно увидеть небольшой фонтан, вокруг которого высажены декоративные деревья и цветы. Чтобы дети могли находиться под присмотром родителей, в самом комплексе организована игровая площадка. Есть подземная и надземная парковка, чтобы все автомобили могли разместиться без проблем.
Квартиры ЖК “Gulobod”
Камеры наблюдения установлены для обеспечения безопасности квартир и домовладельцев. Площадь квартир, в которых выполнен базовый ремонт, составляет от 39 м² до 120 м². На верхнем этаже находится мансарда. Компания создала для вас возможность платить фиксированную цену в рассрочку на 20 месяцев.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.