Ташкент, Узбекистан

от 876,96 млн сум

Сдача в: 2026

Жилой квартал NUR- это 30 зданий высотой 9 и 16 этажей с обширной прилегающей инфраструктурой в центре столицы. Рядом с ЖК станции метро "Минор", "Хамида Алимжана" и "Абдулла Кадыри". В 5 минутах ходьбы Алайский рынок и Эко парк. В квартале добрососедства тщательно продумана внутренняя инфраструктура, начиная от детских площадок до вместительной парковки. Это олицетворение красивой и благополучной жизни. В блоке А квартиры сдаются под ключ уже с базовым ремонтом и готовы к заселению. В Ви С блоках квартиры без ремонта. Также предусмотрены двухэтажные дуплексы с террасой и мансардой. Компания NamunaDevelopment создает образ жизни для людей, которые ценят комфорт, любят свою семью и хотят быть на высоте! Квартиры и коммерческие помещения доступны к продаже при 100% оплате и в рассрочку. Подробную информацию вы можете узнать, связавшись с нами по указанным на странице контактам.