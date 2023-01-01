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Premier House

Узбекистан Ташкент ул Олтинтопган
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Premier House
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Многоквартирный жилой дом ЖК Zenit
Многоквартирный жилой дом ЖК Zenit
Ташкентский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Premier House
ЖК Zenit — это новый жилой комплекс, расположившийся на участке около 10 га, который сочетает в себе современный дизайн, высокое качество строительства и комфортные условия проживания. В ЖК Zenit каждый сможет найти то, что ему нужно, начиная от удобной локации, заканчивая детально продуманной планировкой квартир, наличием паркинга, безопасной и благоустроенной территорией с парковой зоной и зелёными ландшафтами, а также детскими и спортивными площадками для активного отдыха будущих жителей комплекса. Жилой комплекс находится в динамично развивающемся районе города на ул. Юкори Коракамиш, в Юнусабадском районе столицы, предлагая своим жильцам удобный доступ к транспортным развязкам и метро, паркам, торговым центрам, магазинам и ресторанам, удовлетворяющим ваши потребности, что поможет сэкономить время и силы на поездки вдали от дома. Фасад здания оформлен в уникальном современном стиле, отличительными особенностями которого являются лаконичность в деталях и приверженность принципу создания комфортной среды для человека. При реализации проекта используются высококачественные материалы, соответствующие всем международным стандартам. При покупке квартиры в Zenit вы приобретаете не только квартиру по разумной цене, но и сразу же получаете квартиру с предчистовой отделкой, что поможет сэкономить ваш бюджет и время. Компания готова предложить широкий выбор квартир с более чем 10 видами планировок — от 25 кв. м до 93 кв. м. Также вы можете воспользоваться рассрочкой до двух лет, для которой вам понадобится только паспорт. Жилой комплекс Zenit от Premier House — отличный выбор для вашей будущей квартиры.
Наши агенты в Узбекистане
Музаффаров Жавохир
Музаффаров Жавохир
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