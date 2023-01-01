Продаются Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2 на Юнусабаде 17-квартал 700 у.е. за м2
Новостройка на Розе ветров, в данном месте по многолетним наблюдениям.
- Продуманная парковка: 1- наземная; 2-двухуровневая подземная
- 2 лифта (грузовой; пассажирский)
- Просторные подъезды: 4 квартир в подъезде
- Лифты поднимаются с -2 этажа до 11 этажа
- Монолитное строение; перегородки из газосиликатного-блока
- От застройщика: входная железная дверь; рамы; окна; счётчики (воды, света, газа);
двухконтурный котёл
Срок сдачи объекта: 4 квартал 2023 год
Цена: 700 у.е. за 1 м2
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