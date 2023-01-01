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Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.

Сабзавот, Узбекистан
от
8,62 млн сум
;
13
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О комплексе

Продаются Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2  на Юнусабаде 17-квартал 700 у.е. за м2

Новостройка на Розе ветров, в данном месте по многолетним наблюдениям.

- Продуманная парковка: 1- наземная; 2-двухуровневая подземная

- 2 лифта (грузовой; пассажирский)

- Просторные подъезды: 4 квартир в подъезде

- Лифты поднимаются с -2 этажа до 11 этажа

- Монолитное строение; перегородки из газосиликатного-блока

- От застройщика: входная железная дверь; рамы; окна; счётчики (воды, света, газа);

двухконтурный котёл

Срок сдачи объекта: 4 квартал 2023 год

Цена: 700 у.е. за 1 м2

Подробнее:

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
11
Местонахождение новостройки
Сабзавот, Узбекистан

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Новостройки 44м2; 77м2; 86м2; 126 м2.
Сабзавот, Узбекистан
от
8,62 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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