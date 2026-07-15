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Жилой комплекс на ПАРКЕНТСКОМ

Ташкент, Узбекистан
от
$199,000
;
10
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ID: 38206
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район
  • Адрес
    Сквер
  • Метро
    Abdulla Qodirii (~ 900 м)
  • Метро
    Amir Temur Xiyoboni (~ 500 м)
  • Метро
    Mustaqilliq Maidoni (~ 800 м)
  • Метро
    Yunus Rajabiy (~ 500 м)

О комплексе

ПРОДАЕТСЯ
НОВОСТРОЙКА
ЖК Новострой
на: Паркентский 
Мирзаулугбекский район
Ор.р: Макро 
Комната: 4
Этаж: 4
Этажность: 9
Площадь: 97.м2.
Состояние: новый авторский ремонт
С МЕБЕЛЬЮ И ТЕХНИКОЙ
Сквозная планировка
2 санузла

Цена : 199.000$ 

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

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Жилой комплекс на ПАРКЕНТСКОМ
Ташкент, Узбекистан
от
$199,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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