Ташкентский район, Узбекистан

Цена по запросу

Yunusabad Residence — современный жилой комплекс премиум-класса, который предлагает возможность покупки квартир в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса Это отличная возможность для тех, кто хочет приобрести недвижимость в Ташкенте, но не готов внести большую сумму сразу. Комплекс состоит из 2, 4 и 9-этажных домов, которые были сданы в 2023 году. Все дома выполнены в стиле хай-тек и имеют готовый кадастр. В продаже квартиры с площадью от 38 до 126 квадратных метров. В жилом комплексе: – 400 квартир; – 85 коттеджей; – торгово-деловой центр; – открытая и закрытая детская площадка; – Caffee'issimo; – бассейн и SPA; – Techno gym; – комфортная стоянка для машин. Условия оплаты: – первоначальный взнос – 20-30%; – рассрочка – 6-12 месяцев; – кредит на 15 лет по ставке 17%. Адрес: Юнусабадский район, 4 квартал, дом 88 Телефоны: