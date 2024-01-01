Yunusabad Residence — современный жилой комплекс премиум-класса, который предлагает возможность покупки квартир в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса
Это отличная возможность для тех, кто хочет приобрести недвижимость в Ташкенте, но не готов внести большую сумму сразу.
Комплекс состоит из 2, 4 и 9-этажных домов, которые были сданы в 2023 году. Все дома выполнены в стиле хай-тек и имеют готовый кадастр.
В продаже квартиры с площадью от 38 до 126 квадратных метров.
В жилом комплексе:
– 400 квартир;
– 85 коттеджей;
– торгово-деловой центр;
– открытая и закрытая детская площадка;
– Caffee'issimo;
– бассейн и SPA;
– Techno gym;
– комфортная стоянка для машин.
Условия оплаты:
– первоначальный взнос – 20-30%;
– рассрочка – 6-12 месяцев;
– кредит на 15 лет по ставке 17%.
Адрес: Юнусабадский район, 4 квартал, дом 88 Телефоны:
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.