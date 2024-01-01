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ЖК "Bodomzor "

Ташкент, Узбекистан
от
14,00 млн сум
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4
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О комплексе

“Bodomzor” - это элитный жилой комплекс, подходящий для тех, кто предпочитает совершенство во всем. В Юнусабадском районе построено 7 современных домов площадью 31 000 м². Дома состоят из 16 этажей, на верхних этажах каждого из которых организована зеленая зона для отдыха на открытых террасах. Здания построены в гармонии стиля hi - tech и классики. А двор имеет вид настоящего парка. Мы уверены, что покупка квартиры в этих домах будет одним из самых правильных решений, которые вы когда - либо принимали в своей жизни. Главное, чтобы эта покупка принесла много счастливых дней и вашей семье.

Инфраструктура ЖК “Bodomzor”
Комплекс расположен в месте, где удобно добираться до места назначения как пешком, так и на транспорте. Поблизости находится свадебный ресторан, тренажёрный зал, торговый центр и учебные заведения.

Современные комплексы сейчас невозможно представить без детской площадки. Во дворе организована детская площадка с красочной игровой конструкцией. Еще одним преимуществом является, что в комплексе велосипедные, автомобильные и пешеходные дорожки выделены отдельными цветами. Также в проект включены открытые и закрытые парковки для автомобилей.

Квартиры ЖК “Bodomzor”
Квартиры однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные можно приобрести в рассрочку на 20 месяцев. Площадь квартир с открытой террасой составляет от 43 м² до 104 м². Дома также оборудованы отдельными грузовыми лифтами и IP домофонами.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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от
14,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
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Застройщик
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Языки общения
English, Русский