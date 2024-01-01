“Bodomzor” - это элитный жилой комплекс, подходящий для тех, кто предпочитает совершенство во всем. В Юнусабадском районе построено 7 современных домов площадью 31 000 м². Дома состоят из 16 этажей, на верхних этажах каждого из которых организована зеленая зона для отдыха на открытых террасах. Здания построены в гармонии стиля hi - tech и классики. А двор имеет вид настоящего парка. Мы уверены, что покупка квартиры в этих домах будет одним из самых правильных решений, которые вы когда - либо принимали в своей жизни. Главное, чтобы эта покупка принесла много счастливых дней и вашей семье.



Инфраструктура ЖК “Bodomzor”

Комплекс расположен в месте, где удобно добираться до места назначения как пешком, так и на транспорте. Поблизости находится свадебный ресторан, тренажёрный зал, торговый центр и учебные заведения.



Современные комплексы сейчас невозможно представить без детской площадки. Во дворе организована детская площадка с красочной игровой конструкцией. Еще одним преимуществом является, что в комплексе велосипедные, автомобильные и пешеходные дорожки выделены отдельными цветами. Также в проект включены открытые и закрытые парковки для автомобилей.



Квартиры ЖК “Bodomzor”

Квартиры однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные можно приобрести в рассрочку на 20 месяцев. Площадь квартир с открытой террасой составляет от 43 м² до 104 м². Дома также оборудованы отдельными грузовыми лифтами и IP домофонами.