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Artemiy Martinenko Real Estate

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
На платформе
На платформе
1 год 1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Артемий Мартыненко — Ваш специалист в рынке недвижимости. 

Более трёх лет я работаю в первичной, вторичной и инвестиционной недвижимости, и каждая сделка у меня заканчивается одним результатом — довольный клиент и чётко выполненный план.

Я фанат безупречного профессионализма: цифры, статистика, надёжные источники — всё это не красивые слова, а мой рабочий инструмент. Моя цель проста и амбициозна: вывести услуги риелторов в Узбекистане на уровень, с которым будут сравнивать Европу.

Работая со мной, вы получаете:

  • доступ ко всем крупным застройщикам страны;

  • более 30 проверенных объектов на вторичном рынке;

  • стратегический подход к покупке и продаже;

  • продуманную инвестиционную модель под ваши возможности и цели.

Моя работа — экономить вам нервы, время и деньги. Ваша — просто описать задачу.
Дальше всё беру на себя.

Ну и да, я — КМС по шахматам. Это значит, что просчёт на несколько ходов вперёд для меня не фигура речи, а рабочий процесс.

Если вы цените качество, скорость и прозрачность — добро пожаловать. Я готов сотрудничать с каждым, открыто, честно, профессионально. 


 

Ева Гергель - Ваш Специалист в оформлении

Эксперт по недвижимости • Специалист по правовому сопровождению и безопасности сделок

В сфере недвижимости красивая презентация объекта — это лишь 10% успеха. Остальные 90% — это юридическая чистота, точный расчет и безупречное оформление документов.

Я специализируюсь на проведении сделок любой сложности, обеспечивая клиентам абсолютную финансовую и правовую безопасность. В юридических тонкостях рынка, нюансах оформления и проверке контрагентов я ориентируюсь как рыба в воде. Знание всех «подводных камней» профессии позволяет мне читать договоры между строк и защищать ваши интересы еще до того, как возникнут потенциальные риски.

Ключевые компетенции:

  • Юридический инжиниринг сделок: Глубокий аудит истории объектов, проверка застройщиков, выявление скрытых обременений, арестов и юридических рисков.

  • Экспертное оформление «под ключ»: Безупречное знание всех бюрократических процедур, регламентов ведомств, ипотечных программ и тонкостей договоров купли-продажи/долевого участия.

  • Управление рисками: Прогнозирование и нейтрализация любых спорных ситуаций. Я знаю изнанку рынка и все уловки недобросовестных сторон, поэтому всегда играю на опережение.

  • Защита инвестиций: Помогаю выгодно и безопасно вкладывать капитал в жилую и коммерческую недвижимость, минимизируя человеческий и юридический факторы.

Мой подход к работе:

«В недвижимости не бывает мелочей. Каждая запятая в договоре имеет цену, и моя задача — сделать так, чтобы эта цена всегда была в пользу моего клиента. Вы выбираете объект мечты или надежный инструмент для инвестиций, а всю бумажную работу, переговоры и риски я беру на себя».

Ева Гергель — ваш персональный правовой щит и надежный проводник в мире недвижимости.

Услуги

  • Подбор недвижимости в новостройках от всех крупных застройщиков

  • Подбор объектов на вторичном рынке (30+ проверенных вариантов)

  • Продажа вашей недвижимости с полной подготовкой и анализом рынка

  • Индивидуальные инвестиционные стратегии под бюджет и сроки

  • Аналитика локаций, цен и перспектив роста

  • Сопровождение сделки «под ключ» до финального документа

  • Переговоры с застройщиками и собственниками в интересах клиента

  • Проверка объектов и документов на риски и юридическую чистоту

  • Оценка рыночной стоимости недвижимости

  • Консультации по запуску, сдаче и управлению инвестиционными объектами

Новостройки
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Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
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Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
NRG Yangi Baxt — уютный жилой квартал, окружённый зелёными аллеями и расположенный в тихом экологически чистом районе, близ перспективного района «Новый Ташкент». Этот проект сочетает комфорт городской жизни с атмосферой умиротворения и гармонии с природой. Концепция и инфраструктура П…
Агентство
Artemiy Martinenko Real Estate
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Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Жилой комплекс Botanika Saroyi
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Жилой комплекс Botanika Saroyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Botanika Saroyi — уникальный жилой комплекс, спрятанный в зеленом сердце Ташкента прямо у Ботанического сада. Современный восточный стиль, воплощенный в архитектурно-дизайнерском решении, является основой концепции жилого комплекса. Здесь гармония с природой Ботанического сада сливается с пр…
Агентство
Artemiy Martinenko Real Estate
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Жилой комплекс NRG Yunusobod
Жилой комплекс NRG Yunusobod
Жилой комплекс NRG Yunusobod
Жилой комплекс NRG Yunusobod
Жилой комплекс NRG Yunusobod
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Жилой комплекс NRG Yunusobod
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Ваша жизнь в главной роли — NRG YUNUSABAD. Здесь каждый метр создавался с одной идеей: дать человеку пространство, в котором хочется жить сегодня, завтра и через много лет. Это проект, в котором величие архитектуры соединено с лаконичностью и комфортом городской среды. NRG YUNUSABAD — эт…
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Artemiy Martinenko Real Estate
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Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
Жилой комплекс BI Meros
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Жилой комплекс BI Meros
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
NRG MEROS — гармония традиций и современности NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс в Мирабадском районе, где каждая деталь продумана для вашего комфорта. Архитектура, благоустройство и инфраструктура создают пространство, где удобно жить, работать и отдыхать. Здесь рациональность …
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Artemiy Martinenko Real Estate
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Жилой комплекс BI Jomiy
Жилой комплекс BI Jomiy
Жилой комплекс BI Jomiy
Жилой комплекс BI Jomiy
Жилой комплекс BI Jomiy
Показать все Жилой комплекс BI Jomiy
Жилой комплекс BI Jomiy
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 12
NRG JOMIY — современный бизнес-класс, вдохновлённый именем поэта Абдурахмана Джами Новый жилой комплекс от компании NRG расположен в Алмазарском районе, рядом с базаром Джами — локацией с насыщенной инфраструктурой, удобными транспортными связями и стабильным спросом. Проект создавался ка…
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Смотреть все 159 объектов
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Ташкент
Число комнат 2
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Число комнат 3
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Этаж 3/4
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Этаж 4/4
Продам свою квартиру в самом центре Ташкента. Дом расположен возле Экопарка на новой и краси…
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент
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Кол-во ванных комнат 2
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Агентство недвижимости "BARAKA"
Узбекистан, Ташкент
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В стремительно растущем рынке недвижимости Узбекистана, упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка крайне важна. Вместе с тем, данная тенденция  Помимо того, что мы занимаемся поиском недвижимости (как большинство привыкли думать) мы также: …
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Dilshod Real Estate — современная компания в сфере недвижимости, ориентированная на цифровой подход, скорость и доверие клиентов. Мы помогаем подобрать квартиры, дома и коммерческую недвижимость, обеспечивая профессиональное сопровождение на каждом этапе сделки. Наша цель — сделать рынок …
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