Жилой комплекс NRG Zamon

NRG ZAMON — место, где комфорт перестаёт быть мечтой и становится вашим ежедневным стандартом.
Здесь вырабатывается новый ритм жизни: спокойный, продуманный, уверенный. Комплекс создан для тех, кто выбирает не просто квадратные метры, а среду, в которой удобно жить, расти, учиться, развиваться и строить своё будущее.
NRG ZAMON — это гармония современного подхода к строительству и продуманной функциональности. ЖК состоит из 4 очередей и домов разной этажности — 8, 9 и 12 этажей, что формирует комфортную плотность и ощущение приватности. Каждая секция спроектирована так, чтобы жильцы чувствовали воздух, пространство и свободу.
Здесь комфорт-класс плавно пересекается с преимуществами бизнес-сегмента:
▪ Подземная парковка, которая решает вопрос машин во дворе.
▪ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение, чтобы семья жила спокойно.
▪ Закрытый двор, где дети бегают, а родители отдыхают.
▪ Авторская архитектура, делающая комплекс узнаваемым и современным.
▪ Дизайнерские холлы, создающие ощущение статуса с порога.
▪ Удобная транспортная развязка, благодаря которой дорога домой перестаёт быть испытанием.
▪ Комфортные планировки, где каждый метр работает на жителей.
▪ Многофункциональный двор, который втягивает в жизнь вне стен квартиры.
Но главное преимущество NRG ZAMON — его окружение. Территория богата инфраструктурой, благодаря которой семья получает всё необходимое буквально рядом с домом:
Государственные школы:
– №212
– №206
– №198
Государственные детские сады:
– №425
Частные школы:
– IT School
Частные детские сады:
– Intellect Baby
– Joy Kids Preschool
Это район, где дети растут в правильной среде, а взрослые не тратят лишнее время на дорогу. Район, который живёт, развивается и создаёт комфорт для каждого жителя.
NRG ZAMON — не просто жилой комплекс. Это пространство, где мечта о собственном уютном доме приобретает реальную форму. Дом, в который хочется возвращаться. Среда, в которой хочется оставаться.
В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:
1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.
2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.
3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.
4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший
5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов
Ваш Специалист - Артемий Мартыненко