Жилой комплекс NRG Zamon

NRG ZAMON — место, где комфорт перестаёт быть мечтой и становится вашим ежедневным стандартом.

Здесь вырабатывается новый ритм жизни: спокойный, продуманный, уверенный. Комплекс создан для тех, кто выбирает не просто квадратные метры, а среду, в которой удобно жить, расти, учиться, развиваться и строить своё будущее.

NRG ZAMON — это гармония современного подхода к строительству и продуманной функциональности. ЖК состоит из 4 очередей и домов разной этажности — 8, 9 и 12 этажей, что формирует комфортную плотность и ощущение приватности. Каждая секция спроектирована так, чтобы жильцы чувствовали воздух, пространство и свободу.

Здесь комфорт-класс плавно пересекается с преимуществами бизнес-сегмента:

▪ Подземная парковка, которая решает вопрос машин во дворе.

▪ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение, чтобы семья жила спокойно.

▪ Закрытый двор, где дети бегают, а родители отдыхают.

▪ Авторская архитектура, делающая комплекс узнаваемым и современным.

▪ Дизайнерские холлы, создающие ощущение статуса с порога.

▪ Удобная транспортная развязка, благодаря которой дорога домой перестаёт быть испытанием.

▪ Комфортные планировки, где каждый метр работает на жителей.

▪ Многофункциональный двор, который втягивает в жизнь вне стен квартиры.

Но главное преимущество NRG ZAMON — его окружение. Территория богата инфраструктурой, благодаря которой семья получает всё необходимое буквально рядом с домом:

Государственные школы:

– №212

– №206

– №198

Государственные детские сады:

– №425

Частные школы:

– IT School

Частные детские сады:

– Intellect Baby

– Joy Kids Preschool

Это район, где дети растут в правильной среде, а взрослые не тратят лишнее время на дорогу. Район, который живёт, развивается и создаёт комфорт для каждого жителя.

NRG ZAMON — не просто жилой комплекс. Это пространство, где мечта о собственном уютном доме приобретает реальную форму. Дом, в который хочется возвращаться. Среда, в которой хочется оставаться.



В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы

Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени

Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку

Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга

Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”

Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко