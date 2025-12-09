  1. Realting.uz
Жилой комплекс NRG Zamon

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
ID: 32997
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район
  • Метро
    Abdulla Qodirii (~ 900 м)
  • Метро
    Amir Temur Xiyoboni (~ 500 м)
  • Метро
    Mustaqilliq Maidoni (~ 800 м)
  • Метро
    Yunus Rajabiy (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

NRG ZAMON — место, где комфорт перестаёт быть мечтой и становится вашим ежедневным стандартом.
Здесь вырабатывается новый ритм жизни: спокойный, продуманный, уверенный. Комплекс создан для тех, кто выбирает не просто квадратные метры, а среду, в которой удобно жить, расти, учиться, развиваться и строить своё будущее.

NRG ZAMON — это гармония современного подхода к строительству и продуманной функциональности. ЖК состоит из 4 очередей и домов разной этажности — 8, 9 и 12 этажей, что формирует комфортную плотность и ощущение приватности. Каждая секция спроектирована так, чтобы жильцы чувствовали воздух, пространство и свободу.

Здесь комфорт-класс плавно пересекается с преимуществами бизнес-сегмента:
Подземная парковка, которая решает вопрос машин во дворе.
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение, чтобы семья жила спокойно.
Закрытый двор, где дети бегают, а родители отдыхают.
Авторская архитектура, делающая комплекс узнаваемым и современным.
Дизайнерские холлы, создающие ощущение статуса с порога.
Удобная транспортная развязка, благодаря которой дорога домой перестаёт быть испытанием.
Комфортные планировки, где каждый метр работает на жителей.
Многофункциональный двор, который втягивает в жизнь вне стен квартиры.

Но главное преимущество NRG ZAMON — его окружение. Территория богата инфраструктурой, благодаря которой семья получает всё необходимое буквально рядом с домом:

Государственные школы:
– №212
– №206
– №198

Государственные детские сады:
– №425

Частные школы:
– IT School

Частные детские сады:
– Intellect Baby
– Joy Kids Preschool

Это район, где дети растут в правильной среде, а взрослые не тратят лишнее время на дорогу. Район, который живёт, развивается и создаёт комфорт для каждого жителя.

NRG ZAMON — не просто жилой комплекс. Это пространство, где мечта о собственном уютном доме приобретает реальную форму. Дом, в который хочется возвращаться. Среда, в которой хочется оставаться.
 

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Видеообзор жилой комплекс NRG Zamon

