Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест.
В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг.
Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже.
Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами:
- входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия;
- окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии.
А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении.
Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
ООО «СOMFORT HOUSE ВМ» является одним из ведущих предприятий в сфере строительства много этажных жилых домов современными технологиями. На сегодняшний день, завершается строительство жилого комплекса OOO «СOMFORT HOUSE BM» расположенного по адресу город Ташкент, Юнусабадский район, 11-квартал, ориентир торговый центр «МЕГА ПЛАНЕТ».
Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест.
В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг.
Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже.
Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами:
- входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия;
- окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии.
А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении.
Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.