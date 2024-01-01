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MG House

сабсавот махалля
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MG House
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2019
На платформе
На платформе
1 год 1 месяц
Языки общения
Языки общения
Русский
О застройщике

MJ House -это  закрытый коттеджный городок

включающий в себя 32коттеджа премиум  сегмента

 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 00:41
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Новостройки
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Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Ташкент, Узбекистан
от
1,80 млрд сум
Год сдачи 2023
MJ House -это  закрытый коттеджный городок включающий в себя 32коттеджа премиум  сегмента  С площадью 2,2соток и  3,8 соток Этажность:2ух уровневый  Тип строй материала: Кирпич , Плита Сдача:2023 4 квартал На данный этап построены 16коттеджей   Концепция строительства нашего коттеджа включает в себя современный HI-Tech стиль
Застройщик
MG House
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Застройщик
MG House
Языки общения
Русский
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Русский
PRO Silver
UPM
Узбекистан, Каракалпакия
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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English, Русский