MJ House -это закрытый коттеджный городок
включающий в себя 32коттеджа премиум сегмента
С площадью 2,2соток и 3,8 соток
Этажность:2ух уровневый
Тип строй материала: Кирпич , Плита
Сдача:2023 4 квартал
На данный этап построены 16коттеджей
Концепция строительства нашего коттеджа включает в себя современный HI-Tech стиль
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Застройщик
MG House
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz