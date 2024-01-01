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DIAMOND CITY

"Samarqand viloyati, Samarqand sh. X.А.Vali mahallasi,27 а-uy "
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DIAMOND CITY
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Жилой комплекс "ЖК «Diamond City» "
Жилой комплекс "ЖК «Diamond City» "
Ташкент, Узбекистан
от
10,90 млн сум
“Diamond City”- это один из крупнейших жилых комплексов в нашей стране. 11-этажное здание построено в классическом стиле. Покупатели учитывают местоположение и другие условия при покупке современной квартиры. Комплекс удобно расположен в Юнусабадском районе. Созданные условия во дворе и квартире осуществляют вашу мечту о современном доме. Здесь вы можете увидеть многокомнатные квартиры и коммерческие помещения для вашего бизнеса. Одним из удобств во дворе является 6-этажная парковка. Верхний этаж парковки предназначен для футбольной и баскетбольной площадки. Инфраструктура ЖК “Diamond City” Рядом с комплексом находится метро Шахристан, школа № 58, ресторан, парк, медицинский центр, зоопарк, Akvaland Tashkent, мечеть Chinobod. Двор имеет современный ландшафтный дизайн. В нем есть зона отдыха и прогулочная дорожка. Для создания здорового образа жизни также организована специальная workout зона. В целях безопасности установлены современные камеры наблюдения, а охранник круглосуточно следит за обстановкой в комплексе. Покупая недвижимость в этом месте, вы обеспечите своей семье комфорт и безопасностью. Квартиры ЖК “Diamond City” Общая площадь здания составляет 3600 м². На продажу выставлены 1,2,3-комнатные квартиры с высотой потолков 3 метра. 1-й и 2-й этажи комплекса предназначены для торговли и офиса. При строительстве использовались качественные материалы. В каждой квартире установлен домофон.                                                                            
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DIAMOND CITY
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Застройщик
DIAMOND CITY
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UPM
Узбекистан, Uzbekistan Karakalpakstan
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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