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Жилой комплекс “Parlament”

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
6
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ID: 25438
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район
  • Метро
    Shahriston (~ 300 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

“Parlament” - новый 16-этажный жилой комплекс бизнес - класса. Еще один уникальный проект был представлен строительной компанией Xon Saroy. Это здание отличается современной архитектурой и необычным дизайном. В квартире и во дворе созданы все необходимые условия для вашей семьи, особенно для домохозяек.

Инфраструктура ЖК “Parlament”

При покупке недвижимости покупатель обращает особое внимание на расположение дома. Также этот комплекс удобно расположен в центре Юнусабадского района. Очень удобно, что школа, детский сад, торговый центр, парк, семейная поликлиника, банк, зоны отдыха и рестораны находятся в непосредственной близости. Кроме того, близость метро и автобусных остановок поможет сэкономить ваше время. Вокруг комплекса много зеленых насаждений, а декоративные деревья придают ему еще больше красоты. Первый этаж дома оснащён современной мебелью и красивым декором. Это место предназначено для встречи гостей или проведения важных бесед. 

В комплексе существует подземная и надземная парковка. Это гарантирует, что у вас и ваших гостей всегда будет достаточно места для автомобилей. Для безопасности жителей установлено несколько камер наблюдения.

Квартиры ЖК “Parlament”

Для клиентов доступны квартиры с широким выбором планировок. Покупатель может выбрать квартиру понравившейся ему планировки и площади. В квартирах есть открытые террасы. Это прекрасная возможность заняться любимым делом или позавтракать здесь на свежем воздухе.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс “Parlament”
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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