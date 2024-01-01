Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современный жилой дом с богатым внутренним двором расположен в юнусабадском районе. Все необходимые для комфортной жизни места находятся недалеко от ЖК Минг Чинор, а облагороженный двор комплекса станет излюбленным местом для жильцов с детьми, благодаря всем необходимым условием для безопасных и веселых игр.
Виды оплат:
1) 100% оплата - скидка 15%
2) 50% оплата - скидка 10% и рассрочка на 6 месяцев.
3) 40% оплата - скидка 5% и рассрочка на 6 месяцев.
Стоимость квартиры включает:
Входная железная дверь
Стеклопакеты на окна
Тип постройки:
Монолитный каркас, жженый кирпич
межком перегородки жжёный кирпич .
квартиры продаются без ремонта , черновая отделк.
стяжка пола.
Высота потолков 3,2 м
Инфраструктура:
зеленые зоны, детские площадки. Объект будет оснащен камерами наблюдениями и охраной. На территории объекта будет находится наземная и крытая парковка
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта.
Площадь комплекса: 11 300 кв.м.
Тип дома: кирпич
Высота потолков: 3м.
Система отопления: центральное.
На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180.
На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м.
1 комн: 29,2 кв.м.
2 комн: 53,2-60,3 кв.м.
3 ком: 55,3- 62 кв.м.
115 парковочных мест и 6 мест для электрокаров
есть надземная и подземная парковка
Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 18 месяца.
Квартиры сдаются с черновой отделкой:
межком перегородки из кирпича
Черновая стяжка пола
окна
входная дверь
Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.