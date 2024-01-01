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Millennium House

Toshkent shahri, Yashnobod tumani OHANGRABO KO'CHASI
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Millennium House
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Застройщик
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Новостройки
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Жилой комплекс ЖК Мингчинор
Жилой комплекс ЖК Мингчинор
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Millennium House
Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современный жилой дом с богатым внутренним двором расположен в юнусабадском районе. Все необходимые для комфортной жизни места находятся недалеко от ЖК Минг Чинор, а облагороженный двор комплекса станет излюбленным местом для жильцов с детьми, благодаря всем необходимым условием для безопасных и веселых игр.  Виды оплат: 1) 100% оплата - скидка 15% 2) 50% оплата - скидка 10% и рассрочка на 6 месяцев. 3) 40% оплата - скидка 5% и рассрочка на 6 месяцев.  Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна   Тип постройки:  Монолитный каркас, жженый кирпич межком перегородки жжёный кирпич . квартиры продаются без ремонта , черновая отделк.  стяжка пола.  Высота потолков 3,2 м   Инфраструктура: зеленые зоны, детские площадки. Объект будет оснащен камерами наблюдениями и охраной. На территории объекта будет находится наземная и крытая  парковка
Жилой комплекс ЖК Янгиабад резиденс
Жилой комплекс ЖК Янгиабад резиденс
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Millennium House
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное.   На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 18 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межком перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь    Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.