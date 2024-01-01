Ташкент, Узбекистан

Цена по запросу

Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современный жилой дом с богатым внутренним двором расположен в юнусабадском районе. Все необходимые для комфортной жизни места находятся недалеко от ЖК Минг Чинор, а облагороженный двор комплекса станет излюбленным местом для жильцов с детьми, благодаря всем необходимым условием для безопасных и веселых игр. Виды оплат: 1) 100% оплата - скидка 15% 2) 50% оплата - скидка 10% и рассрочка на 6 месяцев. 3) 40% оплата - скидка 5% и рассрочка на 6 месяцев. Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна Тип постройки: Монолитный каркас, жженый кирпич межком перегородки жжёный кирпич . квартиры продаются без ремонта , черновая отделк. стяжка пола. Высота потолков 3,2 м Инфраструктура: зеленые зоны, детские площадки. Объект будет оснащен камерами наблюдениями и охраной. На территории объекта будет находится наземная и крытая парковка