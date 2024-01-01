Ташкент, Узбекистан

от 259,00 млн сум

Сдача в: 2024

Новостройка в городе Ташкент – Eco Dream Жилой комплекс Eco Dream сочетает в себе современный дизайн, легкость и комфорт! Зеленые парковые аллеи, расположенные вокруг домов, современные детские площадки, удобный паркинг, а также развитая инфраструктура всего жилого комплекса не смогут оставить равнодушными даже самых требовательных клиентов! Инфраструктура Развитая внутренняя инфраструктура с магазинами, спортивными клубами, открытым бассейном, игровыми площадками и многими другими развлечениями на территории комплекса. В нескольких минутах ходьбы от комплекса также находится Эко базар, Парк развлечений Локомотив, школы, маркеты, университеты и больницы. Цены на квартиры в жилом комплексе Eco Dream К покупке доступны 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с чистовой отделкой и разнообразием квадратур от 24 до 116 квадратных метров. Также застройщик предлагает рассрочку на 2 года с первоначальным взносом от 30% или ипотечное кредитование. Также имеется еще ряд дополнительных акций, которые станут приятным сюрпризом к новоселью.