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Жилой комплекс 🔥🔥🔥NEST ONE🔥🔥🔥

Ташкент, Узбекистан
от
$257,500
;
6
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ID: 38204
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район
  • Адрес
    Сквер
  • Метро
    Abdulla Qodirii (~ 900 м)
  • Метро
    Amir Temur Xiyoboni (~ 500 м)
  • Метро
    Mustaqilliq Maidoni (~ 800 м)
  • Метро
    Yunus Rajabiy (~ 500 м)

О комплексе

#Шайхантахур
#Новостройка
#ЖКNestOne
- Ор-р Ташкент Сити
- 3/34/51 68м2
- Монолит - комнаты раздельные
- Балкон - нет не торец
- Сан Узел - Раздельный
- Ремонт - #Коробка
- Мебель и техника - Нет
- Цена: 257 500

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Количество этажей
    Количество этажей
    51

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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