Жилой комплекс 🔥🔥🔥NEST ONE🔥🔥🔥

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#Шайхантахур
#Новостройка
#ЖКNestOne
- Ор-р Ташкент Сити
- 3/34/51 68м2
- Монолит - комнаты раздельные
- Балкон - нет не торец
- Сан Узел - Раздельный
- Ремонт - #Коробка
- Мебель и техника - Нет
- Цена: 257 500
Характеристики объекта
Параметры объекта
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Дом сдан
Количество этажей
51
Элементы интерьера
Особенности системы безопасности:
Охрана
Особенности ремонта:
Черновая отделка
Элементы экстерьера
Особенности парковки:
Паркинг
Особенности экстерьера:
Огороженная территория
Лифт
Местонахождение на карте
Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
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