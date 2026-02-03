  1. Realting.uz
Жилой комплекс "Bodomzor"

Ташкент, Узбекистан
от
$63,696
от
$1,483/м²
;
5
ID: 33974
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Bodomzor (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

О комплексе

Bodomzor — современный жилой комплекс бизнес‑класса от Dream House Development в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит комфорт, качество и продуманные решения для повседневной жизни. Проект объединяет современную архитектуру, удобные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью каждого дня.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном классическом стиле с акцентом на практичность и гармоничный внешний облик. Фасады сбалансированы, а материалы — качественные и долговечные, что подчёркивает статус и выразительность проекта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: бизнес‑класс

  • Этажность: 16 этажей

  • Общая площадь комплекса: около 24 295 м²

  • Количество квартир: примерно 399

  • Строительная технология: монолитный каркас с продуманными инженерными решениями

  • Высота потолков: комфортная для светлых и просторных помещений

  • Продуманные планировки подходят для семей и активной городской жизни.

🏢 Комфорт и удобство внутри

Bodomzor предлагает:

  • современные входные группы с аккуратной отделкой

  • просторные подъезды с лифтами

  • грузовые и пассажирские лифты

  • подземный паркинг, обеспечивающий удобство для автомобилистов

  • коммерческие помещения на первых этажах для кафе, магазинов и сервисов

Такие решения создают удобную среду для повседневной жизни.

🌿 Благоустройство территории

Двор комплекса оформлен с заботой о жителях:

  • благоустроенная придомовая территория

  • зелёные прогулочные зоны

  • современные детские и спортивные площадки

  • места для отдыха и общения

  • система видеонаблюдения и круглосуточная охрана

Такой двор создаёт спокойную, уютную и безопасную среду для всей семьи.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства жителей предусмотрены:

  • двухуровневый подземный паркинг

  • видеонаблюдение и охрана

  • удобный доступ к транспортным магистралям

  • развитая инфраструктура вокруг комплекса — школы, магазины и сервисы всего в нескольких минутах ходьбы

  • двухконтурные котлы отопления в каждой квартире для комфортной температуры круглый год

📍 Локация

ЖК Bodomzor расположен в Юнусабадском районе Ташкента, на одной из ключевых городских улиц, что обеспечивает удобный доступ к транспортной сети города, торговым зонам и социальной инфраструктуре.

Ташкент, Узбекистан
Задайте все интересующие вопросы
Назад Оставить заявку Показать контакты
