Жилой комплекс "Bodomzor"

Bodomzor — современный жилой комплекс бизнес‑класса от Dream House Development в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит комфорт, качество и продуманные решения для повседневной жизни. Проект объединяет современную архитектуру, удобные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью каждого дня.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном классическом стиле с акцентом на практичность и гармоничный внешний облик. Фасады сбалансированы, а материалы — качественные и долговечные, что подчёркивает статус и выразительность проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: бизнес‑класс

Этажность: 16 этажей

Общая площадь комплекса: около 24 295 м²

Количество квартир: примерно 399

Строительная технология: монолитный каркас с продуманными инженерными решениями

Высота потолков: комфортная для светлых и просторных помещений

Продуманные планировки подходят для семей и активной городской жизни.

🏢 Комфорт и удобство внутри

Bodomzor предлагает:

современные входные группы с аккуратной отделкой

просторные подъезды с лифтами

грузовые и пассажирские лифты

подземный паркинг, обеспечивающий удобство для автомобилистов

коммерческие помещения на первых этажах для кафе, магазинов и сервисов

Такие решения создают удобную среду для повседневной жизни.

🌿 Благоустройство территории

Двор комплекса оформлен с заботой о жителях:

благоустроенная придомовая территория

зелёные прогулочные зоны

современные детские и спортивные площадки

места для отдыха и общения

система видеонаблюдения и круглосуточная охрана

Такой двор создаёт спокойную, уютную и безопасную среду для всей семьи.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства жителей предусмотрены:

двухуровневый подземный паркинг

видеонаблюдение и охрана

удобный доступ к транспортным магистралям

развитая инфраструктура вокруг комплекса — школы, магазины и сервисы всего в нескольких минутах ходьбы

двухконтурные котлы отопления в каждой квартире для комфортной температуры круглый год

📍 Локация

ЖК Bodomzor расположен в Юнусабадском районе Ташкента, на одной из ключевых городских улиц, что обеспечивает удобный доступ к транспортной сети города, торговым зонам и социальной инфраструктуре.