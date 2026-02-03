Жилой комплекс "Bodomzor"

Bodomzor — современный жилой комплекс бизнес‑класса от Dream House Development в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит комфорт, качество и продуманные решения для повседневной жизни. Проект объединяет современную архитектуру, удобные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью каждого дня.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном классическом стиле с акцентом на практичность и гармоничный внешний облик. Фасады сбалансированы, а материалы — качественные и долговечные, что подчёркивает статус и выразительность проекта.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: бизнес‑класс
Этажность: 16 этажей
Общая площадь комплекса: около 24 295 м²
Количество квартир: примерно 399
Строительная технология: монолитный каркас с продуманными инженерными решениями
Высота потолков: комфортная для светлых и просторных помещений
Продуманные планировки подходят для семей и активной городской жизни.
🏢 Комфорт и удобство внутри
Bodomzor предлагает:
современные входные группы с аккуратной отделкой
просторные подъезды с лифтами
грузовые и пассажирские лифты
подземный паркинг, обеспечивающий удобство для автомобилистов
коммерческие помещения на первых этажах для кафе, магазинов и сервисов
Такие решения создают удобную среду для повседневной жизни.
🌿 Благоустройство территории
Двор комплекса оформлен с заботой о жителях:
благоустроенная придомовая территория
зелёные прогулочные зоны
современные детские и спортивные площадки
места для отдыха и общения
система видеонаблюдения и круглосуточная охрана
Такой двор создаёт спокойную, уютную и безопасную среду для всей семьи.
🚗 Дополнительные удобства
Для удобства жителей предусмотрены:
двухуровневый подземный паркинг
видеонаблюдение и охрана
удобный доступ к транспортным магистралям
развитая инфраструктура вокруг комплекса — школы, магазины и сервисы всего в нескольких минутах ходьбы
двухконтурные котлы отопления в каждой квартире для комфортной температуры круглый год
📍 Локация
ЖК Bodomzor расположен в Юнусабадском районе Ташкента, на одной из ключевых городских улиц, что обеспечивает удобный доступ к транспортной сети города, торговым зонам и социальной инфраструктуре.