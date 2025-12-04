  1. Realting.uz
Жилой квартал ЖК L.C.G Hasanboy
Жилой квартал ЖК L.C.G Hasanboy
Жилой квартал ЖК L.C.G Hasanboy
Жилой квартал ЖК L.C.G Hasanboy
Жилой квартал ЖК L.C.G Hasanboy
Хасанбай, Узбекистан
от
$666
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
О жилом комплексе Хасанбой Наш очередной и неповторимый проект, расположенный по улице Юкори Хасанбой. Своим роскошным и великолепным видом выступает олицетворением современности и комфорта. 16-этажное здание, а открытые террасы площадью создают удивительную атмосферу для прекрасного отд…
Застройщик
Luxe Construction Group
Застройщик
Luxe Construction Group
Языки общения
Русский
Жилой комплекс OBOD
Жилой комплекс OBOD
Жилой комплекс OBOD
Жилой комплекс OBOD
Жилой комплекс OBOD
Показать все Жилой комплекс OBOD
Жилой комплекс OBOD
Зангиатинский район, Узбекистан
от
$579
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Munisal House ЖК «OBOD» один из качественных, безопасных, уютных построек высотного, многоквартирного жилого здания. С обеспечением круглосуточной охраной и видео-наблюдением по всей территории жилого комплекса.  В тихом от городской суеты месте. В вашем пользовании подземная и надземная па…
Застройщик
Munisal House
Застройщик
Munisal House
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Nur Baraka
Жилой комплекс Nur Baraka
Жилой комплекс Nur Baraka
Жилой комплекс Nur Baraka
Жилой комплекс Nur Baraka
Жилой комплекс Nur Baraka
Мевазар, Узбекистан
от
$484
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Эко-квартал «Nur Baraka», который строится в экологически чистом районе, в 10 минутах езды от города! Откройте для себя новый уровень современной жизни по доступным ценам с целым рядом совершенно новых квартир, спроектированных с учетом ваших потребностей. Nur Baraka — эко-квартал, созданный…
Застройщик
NUR BARAKA
Застройщик
NUR BARAKA
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал Fayz
Жилой квартал Fayz
Жилой квартал Fayz
Жилой квартал Fayz
Жилой квартал Fayz
Показать все Жилой квартал Fayz
Жилой квартал Fayz
Зангиатинский район, Узбекистан
от
$700
Год сдачи 2025
“Fayz” - это жилой комплекс комфорт – класса подходящий для вашей прекрасной жизни. Проект комплекса включает площадь 23 000 м². Построенные семь домов имеют монолитный тип. Эта территория свободна от шума и идеально подходят для тех, кто хочет тихое место. Благодаря тому, что здание построе…
Застройщик
RICHEVILLE DEVELOPMENT
Застройщик
RICHEVILLE DEVELOPMENT
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Показать все Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Киров, Узбекистан
от
$349
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Жилой комплекс Salom Nurafshon Сity представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки SALOM NURAFSHON CITY — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.  Мы гово…
Застройщик
SALOM NURAFSHON ART CITY
Застройщик
SALOM NURAFSHON ART CITY
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Parvoz
Жилой комплекс Parvoz
Жилой комплекс Parvoz
Жилой комплекс Parvoz
Жилой комплекс Parvoz
Показать все Жилой комплекс Parvoz
Жилой комплекс Parvoz
Шуробазар, Узбекистан
от
$599
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Супер предложение от застройщика. ЖК Парвоз - Срок погашения: 36 месяцев - 1 м2 от 7.400.000 Сум при 100% оплате Площадь квартир: 1 комната - 28м2, 35м2, 36м2, 43м2, 45м2 2 комнаты-45м2, 54м2, 55м2 3 комнаты-69м2  Преимущества: * Эко зона; • Безопасная игровая площадка; * Под…
Застройщик
ООО PARVOZ
Застройщик
ООО PARVOZ
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК «TURKISTON»
Жилой комплекс ЖК «TURKISTON»
Жилой комплекс ЖК «TURKISTON»
Жилой комплекс ЖК «TURKISTON»
Жилой комплекс ЖК «TURKISTON»
Ташкент, Узбекистан
от
$653
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
ЖК «Туркистан» — это современный жилой комплекс в стиле хай-тек с базальтовым фасадом по привлекательным ценам с широким выбором больших и маленьких квартир! Жилой комплекс будет включать в себя 16 этажный дом с 8 подъездами, в каждом из которых будет просторная лестничная площадка с двум…
Застройщик
COMFORT INVEST HOUSE
Застройщик
COMFORT INVEST HOUSE
Языки общения
Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "MEHNAT" 
Дамарык, Узбекистан
от
$600
?Жилой комплекс "MEHNAT"  ? 9 -этажные, кирпичные дома  с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию ! ? цена от  - 600$ за 1м²  ⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой! ✅имеется и скидки при 100% оплате Квартира с площадью от 38.5м² до 82м² ?‍♂️ Успевайт…
Застройщик
OOO "CONSTRUCT SIDE"
Застройщик
OOO "CONSTRUCT SIDE"
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Ташкент, Узбекистан
от
$693
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
SUNRISE - это современный жилой комплекс по привлекательным ценам с большим выбором просторных квартир! Шестнадцати этажный двух-подъездный дом. В каждом подъезде достаточно просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами. В каждой квартире будет установлено: - Входная дверь …
Застройщик
COMFORT INVEST HOUSE
Застройщик
COMFORT INVEST HOUSE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Азатчик, Узбекистан
Цена по запросу
TS LUXURY   TS LUXURY  - жилой комплекс от TRUST-SMART DEVELOPMENT, расположенный в г.Чирчике. Фасад сооружений оснащен системой вентиляции, также имеется центральная система кондиционирования воздуха для контроля климата внутри.   Жилой комплекс построен с учетом полного комфорт…
Застройщик
"TRUST-SMART DEVELOPMENT"
Застройщик
"TRUST-SMART DEVELOPMENT"
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Показать все Жилой комплекс Nurafshon Palace
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Кумарык, Узбекистан
от
$566
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Жилой комплекс "Nurafshon Palace " предлагает очаровательные квартиры, подходящие как для больших, так и для маленьких семей. Основатели проекта использовали качественные строительные материалы, чтобы сделать многоквартирные дома сейсмостойкими, а здания были построены по государственному ст…
Застройщик
NURAFSHON PALACE-2020
Застройщик
NURAFSHON PALACE-2020
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Nur"
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Новостройка Ташкента – Nur Жилой комплекс премиум-класса порадует своих новых жильцов повышенным уровнем комфорта жизни и безопасности. Внутренний двор имеет 4 детских площадки для детей разных возрастов, парк для домашних животных, зеленые зоны и зону с фонтаном, спортивные и скейтборд зон…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Азатчик, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт о…
Застройщик
BEK BUSINESS CENTRE
Застройщик
BEK BUSINESS CENTRE
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Chinara Park
Жилой комплекс Chinara Park
Жилой комплекс Chinara Park
Жилой комплекс Chinara Park
Жилой комплекс Chinara Park
Жилой комплекс Chinara Park
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 50 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в жилой комплекс «Chinara Park», расположенный на самой высокой точке города Чирчик и окруженный 160 гектарами зеленых насаждений! Chinara Park — современный поселок из 22 блоков и 1342 квартир. На территории проекта созданы все условия для комфортной и счастливой жизн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
50.3
500
Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Языки общения
Русский
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал "Assalom Yangi yo'l"
Янгиюль, Узбекистан
от
$522
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
ЖК "Assalom Yangi yo'l" -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в…
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Келес, Узбекистан
Цена по запросу
В ЖК «Yangi Keles» продаются двухкомнатные квартиры площадью 66,4 м². Квартиры состоят из: гостиной, кухни, спальни, прихожей, ванной комнаты и балкона. Еще раз напомним вам наш ценный совет! Спешите за покупкой дома прямо сейчас! По мере завершения строительства цены будут расти. Новые кв…
Застройщик
Genus Development
Застройщик
Genus Development
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка…
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
ELEGANT HOUSE - это один многоквартирный жилой комплекс, объединенных единой, специально организованной территорией.  На территории существует развитая инфраструктура. Квартиры: 2х комнатные - 57 квм² 2х комнатные - 62 квм² 3х комнатные - 83 квм² Можете оформить беспроцентную расср…
Застройщик
ELEGAND GOLD STROY
Застройщик
ELEGAND GOLD STROY
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК CHIRCHIQ GARDEN -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в расс…
Застройщик
AZIMUT-MIG
Застройщик
AZIMUT-MIG
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Ташкент, Узбекистан
от
$38,469
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Жилой комплекс Navro'z на стадии готовности квартиры можете приобрести в ипотеку.
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Застройщик
O'zshahar qurilish invest
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK” Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительс…
Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Эшангузар, Узбекистан
от
$892
Год сдачи 2025
“Davr Residence” - это элитный жилой комплекс с комфортной инфраструктурой. С каждым днем количество многоэтажных домов в нашей стране растет, соответственно, и спрос на них высок. Если вы ищете квартиру из современного, прочного, красивого и самое главное, безопасного дома, вам очень понрав…
Застройщик
Binar group
Застройщик
Binar group
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал Baxt
Жилой квартал Baxt
Жилой квартал Baxt
Жилой квартал Baxt
Жилой квартал Baxt
Янгиюль, Узбекистан
от
$606
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Компания Tall Houses предлагает полностью отремонтированные квартиры в ЖК «Бахт» по доступным ценам. Цена за 1 квадратный метр квартиры с полным ремонтом, расположенной в городе Янгиёль, в развитой инфраструктуре цена начинается от 7 550 000 сум. Квартиры имеют следующие варианты:  1 …
Застройщик
TALL HAUSES
Застройщик
TALL HAUSES
Языки общения
Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Parkent Garden"
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
"Parkent Garden" Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависим…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Чирчик, Узбекистан
от
$685
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Жилой комплекс Yangi O’;zbekiston - это многофункциональный 9 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и с…
Застройщик
“SAMAR CONSTRUCTION GROUP”
Застройщик
“SAMAR CONSTRUCTION GROUP”
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Показать все Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Yoshlik City - красивый 6-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркинг…
Застройщик
MODERN PROJECT BUILDINGS
Застройщик
MODERN PROJECT BUILDINGS
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Эшангузар, Узбекистан
Цена по запросу
Все удобства в одном месте — в жилом комплексе Yangi Eshonguzar ⠀ Отличная инфраструктура и комфортабельные апартаменты, современные школы и детские сады, рынок и мечеть Абу-Сахи — все это теперь находится в одном адресе рядом с вами, в жилом комплексе Yangi Eshonguzar. ⠀ Торопитесь, кол…
Застройщик
Genus Development
Застройщик
Genus Development
Языки общения
Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Alandalus"
Акбарак, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Новостройка Ташкента – Alandalus Это новый жилой комплекс, созданный для тех, кто ценит высокое качество жизни и при этом устал от городского шума и экологии. Светлый фасад здания привлекает взгляд. Он расположен в развивающемся Яшнабадском районе. Кирпичный комплекс комфорт-класса име…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал 5 Avenue
Жилой квартал 5 Avenue
Жилой квартал 5 Avenue
Янгиюль, Узбекистан
от
$20,598
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
5 Avenue - Девятиэтажный современный жилой комплекс, находящийся в городе Янгиюле рассчитан на 96 семей. Уникальность всего жилого комплекса заключается в том, что он станет началом масштабного проекта с концепцией «Город в городе» - где каждый резидент будет иметь доступ внутренней инфраст…
Застройщик
INNO HOMES
Застройщик
INNO HOMES
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК Alandalus
Жилой комплекс ЖК Alandalus
Жилой комплекс ЖК Alandalus
Акбарак, Узбекистан
от
$581
Alandalus жилой комплекс - комфорт класса! Адрес: Яшнабадский р-н , Акбарак Цена 8 100 000 сум за м² Первоначальный взнос и скидки: 30% - 400.000 сум 50% - 700.000 сум 100%  - 1.000.000 сум Площадь квартир: 1 комнатные - 37 м² 2 комнатные - 53-74 м² 3 комнатные - 70-94 м² 4 …
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
Языки общения
Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Davr Residence"
Эшангузар, Узбекистан
от
$30,458
Год сдачи 2025
Количество этажей 114
Застройщик
Binar Group
Застройщик
Binar Group
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом "DREAM HOUSE"SAMIMIY QALBLAR UCHUN
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
У'з уйларингизни  битишини ку'риш завкли холат? DREAM HOUSE ? Курилиш жараёни  17.09.23 Сотув жараёни давом этади 1 квм²-400$ ? ту'лов турига караб чегирма бор 2 хонали 3 хонали Манзил: 11 дахада 7 дом ру'ппараси ? Тел:? Сотув жараёни давом этади
Агентство
UY BOZOR BEKOBOD
Агентство
UY BOZOR BEKOBOD
Языки общения
Русский
Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Показать все Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Жилой квартал ANGREN SMART CITY
Ангрен, Узбекистан
от
$485
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Застройщик ООО "ANGREN SMART CITY   Добро пожаловать в "ANGREN SMART CITY", ведущую строительную компанию Заравшана! Мы рады предложить новые квартиры в красивой Навоийской области. Благодаря нашей приверженности первоклассным строительным услугам, вы можете ожидать не что иное, как вы…
Застройщик
" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
Застройщик
" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
Языки общения
Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом "Сабзавот"
Ташкент, Узбекистан
от
$19,704
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 29–66 м²
53 объекта недвижимости 53
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмеща…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.8 – 44.1
19,357 – 29,640
Квартира 2 комнаты
48.5 – 65.6
28,522 – 44,090
Застройщик
Сабзавот
Застройщик
Сабзавот
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
Показать все Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
ЖК My House Company воплощающий идею проживании в гармонии с природой расположен в городе Бекабад в районе 12 МКР. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах.  Жить в уютной квартире - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме…
Застройщик
My House Company
Застройщик
My House Company
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ
Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ
Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ
Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ
Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ
Показать все Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ
Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ
Киров, Узбекистан
от
$576
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
О проекте На территории комплекса находится развитая инфраструктура с магазином, спортзалом и кафе. Просторные квартиры, уютный двор и все, что нужно для комфортной спокойной жизни. Обособленный тихий жилой комплекс, расположен в экологически чистом месте города, с доступностью к столицы вс…
Застройщик
ТАНГ САРОЙ
Застройщик
ТАНГ САРОЙ
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК TURKISTON PLAZA
Жилой комплекс ЖК TURKISTON PLAZA
Жилой комплекс ЖК TURKISTON PLAZA
Жилой комплекс ЖК TURKISTON PLAZA
Туркистан, Узбекистан
от
$444
В нашем Жилом комплексе "TURKISTON PLAZA" продолжаются продажи. Первоначальный взнос от 30% и рассрочка на 2 года беспроцентная. Стартовый взнос-30% Срок рассрочки-24 месяца Цена за 1 м2: 5 500 000 сум                           7 000 000 сум При 100% оплате - скидка 10% Апартаме…
Застройщик
TURKISTON PLAZA
Застройщик
TURKISTON PLAZA
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Представляем "BEKOBOD_DREAM_HOUSE", воплощение современной жизни в Бекабаде. Наш жилой комплекс предлагает новые дома и квартиры, предназначенные для воплощения вашей мечты об идеальном доме. Изящно поднимаясь на 5 этажей, BEKOBOD_DREAM_HOUSE  предлагает широкий выбор вариантов жилья по дост…
Застройщик
BEKOBOD DREAM HOUSE
Застройщик
BEKOBOD DREAM HOUSE
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК REAL LION HOUSES
Многоквартирный жилой дом ЖК REAL LION HOUSES
Многоквартирный жилой дом ЖК REAL LION HOUSES
Акча, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК REAL LION HOUSES  это Новый жилой комплекс Комфорт класса. Пяти-этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.   На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь н…
Застройщик
REAL LION HOUSE
Застройщик
REAL LION HOUSE
Языки общения
Русский
