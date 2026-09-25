Бекабад, Узбекистан

ЖК My House Company воплощающий идею проживании в гармонии с природой расположен в городе Бекабад в районе 12 МКР. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах. Жить в уютной квартире - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме…