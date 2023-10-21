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Квартиры в новостройках в Бекабад

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Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: My House Company
ЖК My House Company воплощающий идею проживании в гармонии с природой расположен в городе Бекабад в районе 12 МКР. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах.  Жить в уютной квартире - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме.  ЖК Sirojiddin stroy 1 достойное место для ваших желаний.
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ELEGAND GOLD STROY
ELEGANT HOUSE - это один многоквартирный жилой комплекс, объединенных единой, специально организованной территорией.  На территории существует развитая инфраструктура. Квартиры: 2х комнатные - 57 квм² 2х комнатные - 62 квм² 3х комнатные - 83 квм² Можете оформить беспроцентную рассрочку от застройщика.
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MODERN PROJECT BUILDINGS
 Yoshlik City - красивый 6-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, детскими площадками во дворе. MODERN PROJECT BUILDINGS представляет ведущую строительную компанию, которая предлагает вам лучшие новые квартиры. Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов.
Многоквартирный жилой дом ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Многоквартирный жилой дом ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: BEKOBOD DREAM HOUSE
Представляем "BEKOBOD_DREAM_HOUSE", воплощение современной жизни в Бекабаде. Наш жилой комплекс предлагает новые дома и квартиры, предназначенные для воплощения вашей мечты об идеальном доме. Изящно поднимаясь на 5 этажей, BEKOBOD_DREAM_HOUSE  предлагает широкий выбор вариантов жилья по доступным ценам. Мы понимаем важность комфортного и удобного проживания, поэтому в нашем комплексе есть домофон для дополнительной безопасности и удобства доступа.  Мы верим в создание сообщества, которое удовлетворяет все аспекты потребностей вашей семьи. Для жителей с транспортными средствами "BEKOBOD_DREAM_HOUSE" предоставляет просторные парковочные места и гаражи. Адрес: город Бекабад, 11 МКР