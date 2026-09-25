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Квартиры в новостройках в Бекабад, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
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Многоквартирный жилой дом Yoshlik City
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Yoshlik City - красивый 6-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркинг…
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MODERN PROJECT BUILDINGS
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Застройщик
MODERN PROJECT BUILDINGS
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Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
Многоквартирный жилой дом My House Company
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Многоквартирный жилой дом My House Company
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
ЖК My House Company воплощающий идею проживании в гармонии с природой расположен в городе Бекабад в районе 12 МКР. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах.  Жить в уютной квартире - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме…
Застройщик
My House Company
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Застройщик
My House Company
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Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК ELEGANT HOUSE
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
ELEGANT HOUSE - это один многоквартирный жилой комплекс, объединенных единой, специально организованной территорией.  На территории существует развитая инфраструктура. Квартиры: 2х комнатные - 57 квм² 2х комнатные - 62 квм² 3х комнатные - 83 квм² Можете оформить беспроцентную расср…
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ELEGAND GOLD STROY
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ELEGAND GOLD STROY
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BPNBPN
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "BEKOBOD_DREAM_HOUSE"
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Представляем "BEKOBOD_DREAM_HOUSE", воплощение современной жизни в Бекабаде. Наш жилой комплекс предлагает новые дома и квартиры, предназначенные для воплощения вашей мечты об идеальном доме. Изящно поднимаясь на 5 этажей, BEKOBOD_DREAM_HOUSE  предлагает широкий выбор вариантов жилья по дост…
Застройщик
BEKOBOD DREAM HOUSE
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Застройщик
BEKOBOD DREAM HOUSE
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Русский
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом "DREAM HOUSE"SAMIMIY QALBLAR UCHUN
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
У'з уйларингизни  битишини ку'риш завкли холат? DREAM HOUSE ? Курилиш жараёни  17.09.23 Сотув жараёни давом этади 1 квм²-400$ ? ту'лов турига караб чегирма бор 2 хонали 3 хонали Манзил: 11 дахада 7 дом ру'ппараси ? Тел:? Сотув жараёни давом этади
Агентство
UY BOZOR BEKOBOD
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Агентство
UY BOZOR BEKOBOD
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