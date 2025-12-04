  1. Realting.uz
Квартиры в новостройках в Зангиатинском районе

Эшангузар
3
Жилой комплекс OBOD
Жилой комплекс OBOD
Жилой комплекс OBOD
Жилой комплекс OBOD
Жилой комплекс OBOD
Жилой комплекс OBOD
Зангиатинский район, Узбекистан
от
$579
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Munisal House ЖК «OBOD» один из качественных, безопасных, уютных построек высотного, многоквартирного жилого здания. С обеспечением круглосуточной охраной и видео-наблюдением по всей территории жилого комплекса.  В тихом от городской суеты месте. В вашем пользовании подземная и надземная па…
Munisal House
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Nur Baraka
Жилой комплекс Nur Baraka
Жилой комплекс Nur Baraka
Жилой комплекс Nur Baraka
Жилой комплекс Nur Baraka
Мевазар, Узбекистан
от
$484
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Эко-квартал «Nur Baraka», который строится в экологически чистом районе, в 10 минутах езды от города! Откройте для себя новый уровень современной жизни по доступным ценам с целым рядом совершенно новых квартир, спроектированных с учетом ваших потребностей. Nur Baraka — эко-квартал, созданный…
NUR BARAKA
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой квартал Fayz
Жилой квартал Fayz
Жилой квартал Fayz
Жилой квартал Fayz
Жилой квартал Fayz
Жилой квартал Fayz
Зангиатинский район, Узбекистан
от
$700
Год сдачи 2025
“Fayz” - это жилой комплекс комфорт – класса подходящий для вашей прекрасной жизни. Проект комплекса включает площадь 23 000 м². Построенные семь домов имеют монолитный тип. Эта территория свободна от шума и идеально подходят для тех, кто хочет тихое место. Благодаря тому, что здание построе…
RICHEVILLE DEVELOPMENT
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Жилой комплекс Navro'z
Ташкент, Узбекистан
от
$38,469
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Жилой комплекс Navro'z на стадии готовности квартиры можете приобрести в ипотеку.
O'zshahar qurilish invest
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Эшангузар, Узбекистан
от
$892
Год сдачи 2025
“Davr Residence” - это элитный жилой комплекс с комфортной инфраструктурой. С каждым днем количество многоэтажных домов в нашей стране растет, соответственно, и спрос на них высок. Если вы ищете квартиру из современного, прочного, красивого и самое главное, безопасного дома, вам очень понрав…
Binar group
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Эшангузар, Узбекистан
Цена по запросу
Все удобства в одном месте — в жилом комплексе Yangi Eshonguzar ⠀ Отличная инфраструктура и комфортабельные апартаменты, современные школы и детские сады, рынок и мечеть Абу-Сахи — все это теперь находится в одном адресе рядом с вами, в жилом комплексе Yangi Eshonguzar. ⠀ Торопитесь, кол…
Genus Development
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Davr Residence"
Эшангузар, Узбекистан
от
$30,458
Год сдачи 2025
Количество этажей 114
Binar Group
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
