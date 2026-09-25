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Квартиры в новостройках в Янгиюль, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Многоквартирный жилой дом ЖК ЯНГИБОҒ
Янгиюль, Узбекистан
Цена по запросу
ЯНГИБОҒ – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 5-этажных корпусов, расположенных в городе Янгиюль.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка…
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
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Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
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Русский
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал "Assalom Yangi yo'l"
Янгиюль, Узбекистан
от
$522
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
ЖК "Assalom Yangi yo'l" -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в…
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
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Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Языки общения
Русский
Жилой квартал Baxt
Жилой квартал Baxt
Жилой квартал Baxt
Жилой квартал Baxt
Жилой квартал Baxt
Янгиюль, Узбекистан
от
$606
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Компания Tall Houses предлагает полностью отремонтированные квартиры в ЖК «Бахт» по доступным ценам. Цена за 1 квадратный метр квартиры с полным ремонтом, расположенной в городе Янгиёль, в развитой инфраструктуре цена начинается от 7 550 000 сум. Квартиры имеют следующие варианты:  1 …
Застройщик
TALL HAUSES
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Застройщик
TALL HAUSES
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Русский
BPNBPN
Жилой квартал 5 Avenue
Жилой квартал 5 Avenue
Жилой квартал 5 Avenue
Янгиюль, Узбекистан
от
$20 598
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
5 Avenue - Девятиэтажный современный жилой комплекс, находящийся в городе Янгиюле рассчитан на 96 семей. Уникальность всего жилого комплекса заключается в том, что он станет началом масштабного проекта с концепцией «Город в городе» - где каждый резидент будет иметь доступ внутренней инфраст…
Застройщик
INNO HOMES
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Застройщик
INNO HOMES
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