Квартиры в новостройках в Чирчик

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Азатчик, Узбекистан
Цена по запросу
TS LUXURY   TS LUXURY  - жилой комплекс от TRUST-SMART DEVELOPMENT, расположенный в г.Чирчике. Фасад сооружений оснащен системой вентиляции, также имеется центральная система кондиционирования воздуха для контроля климата внутри.   Жилой комплекс построен с учетом полного комфорт…
Застройщик
"TRUST-SMART DEVELOPMENT"
Застройщик
"TRUST-SMART DEVELOPMENT"
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Азатчик, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт о…
Застройщик
BEK BUSINESS CENTRE
Застройщик
BEK BUSINESS CENTRE
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Chinara Park
Жилой комплекс Chinara Park
Жилой комплекс Chinara Park
Жилой комплекс Chinara Park
Жилой комплекс Chinara Park
Жилой комплекс Chinara Park
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 50 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в жилой комплекс «Chinara Park», расположенный на самой высокой точке города Чирчик и окруженный 160 гектарами зеленых насаждений! Chinara Park — современный поселок из 22 блоков и 1342 квартир. На территории проекта созданы все условия для комфортной и счастливой жизн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
50.3
500
Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК CHIRCHIQ GARDEN -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в расс…
Застройщик
AZIMUT-MIG
Застройщик
AZIMUT-MIG
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK” Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительс…
Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Чирчик, Узбекистан
от
$685
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Жилой комплекс Yangi O’;zbekiston - это многофункциональный 9 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и с…
Застройщик
“SAMAR CONSTRUCTION GROUP”
Застройщик
“SAMAR CONSTRUCTION GROUP”
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
На карте