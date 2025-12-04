  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Нурафшан (Тойтепа)
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Нурафшан (Тойтепа)

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Показать все Жилой комплекс Nurafshon Palace
Жилой комплекс Nurafshon Palace
Кумарык, Узбекистан
от
$566
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Жилой комплекс "Nurafshon Palace " предлагает очаровательные квартиры, подходящие как для больших, так и для маленьких семей. Основатели проекта использовали качественные строительные материалы, чтобы сделать многоквартирные дома сейсмостойкими, а здания были построены по государственному ст…
Застройщик
NURAFSHON PALACE-2020
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
NURAFSHON PALACE-2020
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
На карте