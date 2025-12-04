  1. Realting.uz
Квартиры в новостройках в Уртачирчикском районе

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Киров, Узбекистан
от
$349
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Жилой комплекс Salom Nurafshon Сity представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки SALOM NURAFSHON CITY — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.
Застройщик
SALOM NURAFSHON ART CITY
Жилой комплекс ТАНГ САРОЙ
Киров, Узбекистан
от
$576
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
О проекте На территории комплекса находится развитая инфраструктура с магазином, спортзалом и кафе. Просторные квартиры, уютный двор и все, что нужно для комфортной спокойной жизни. Обособленный тихий жилой комплекс, расположен в экологически чистом месте города, с доступностью к столицы
Застройщик
ТАНГ САРОЙ
