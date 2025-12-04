  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Ташкентский район
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ташкентском районе

Келес
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал ЖК L.C.G Hasanboy
Жилой квартал ЖК L.C.G Hasanboy
Жилой квартал ЖК L.C.G Hasanboy
Жилой квартал ЖК L.C.G Hasanboy
Жилой квартал ЖК L.C.G Hasanboy
Хасанбай, Узбекистан
от
$666
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
О жилом комплексе Хасанбой Наш очередной и неповторимый проект, расположенный по улице Юкори Хасанбой. Своим роскошным и великолепным видом выступает олицетворением современности и комфорта. 16-этажное здание, а открытые террасы площадью создают удивительную атмосферу для прекрасного отд…
Застройщик
Luxe Construction Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Luxe Construction Group
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Parvoz
Жилой комплекс Parvoz
Жилой комплекс Parvoz
Жилой комплекс Parvoz
Жилой комплекс Parvoz
Показать все Жилой комплекс Parvoz
Жилой комплекс Parvoz
Шуробазар, Узбекистан
от
$599
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Супер предложение от застройщика. ЖК Парвоз - Срок погашения: 36 месяцев - 1 м2 от 7.400.000 Сум при 100% оплате Площадь квартир: 1 комната - 28м2, 35м2, 36м2, 43м2, 45м2 2 комнаты-45м2, 54м2, 55м2 3 комнаты-69м2  Преимущества: * Эко зона; • Безопасная игровая площадка; * Под…
Застройщик
ООО PARVOZ
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
ООО PARVOZ
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК «TURKISTON»
Жилой комплекс ЖК «TURKISTON»
Жилой комплекс ЖК «TURKISTON»
Жилой комплекс ЖК «TURKISTON»
Жилой комплекс ЖК «TURKISTON»
Ташкент, Узбекистан
от
$653
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
ЖК «Туркистан» — это современный жилой комплекс в стиле хай-тек с базальтовым фасадом по привлекательным ценам с широким выбором больших и маленьких квартир! Жилой комплекс будет включать в себя 16 этажный дом с 8 подъездами, в каждом из которых будет просторная лестничная площадка с двум…
Застройщик
COMFORT INVEST HOUSE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
COMFORT INVEST HOUSE
Языки общения
Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК "MEHNAT" 
Дамарык, Узбекистан
от
$600
?Жилой комплекс "MEHNAT"  ? 9 -этажные, кирпичные дома  с 2025 года планируется сдача на эксплуатацию ! ? цена от  - 600$ за 1м²  ⚡️имеется и рассрочи от 18 до 30 месяцев с 30% преодплатой! ✅имеется и скидки при 100% оплате Квартира с площадью от 38.5м² до 82м² ?‍♂️ Успевайт…
Застройщик
OOO "CONSTRUCT SIDE"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
OOO "CONSTRUCT SIDE"
Языки общения
Русский
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Жилой комплекс ЖК SUNRISE
Ташкент, Узбекистан
от
$693
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
SUNRISE - это современный жилой комплекс по привлекательным ценам с большим выбором просторных квартир! Шестнадцати этажный двух-подъездный дом. В каждом подъезде достаточно просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами. В каждой квартире будет установлено: - Входная дверь …
Застройщик
COMFORT INVEST HOUSE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
COMFORT INVEST HOUSE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Keles»
Келес, Узбекистан
Цена по запросу
В ЖК «Yangi Keles» продаются двухкомнатные квартиры площадью 66,4 м². Квартиры состоят из: гостиной, кухни, спальни, прихожей, ванной комнаты и балкона. Еще раз напомним вам наш ценный совет! Спешите за покупкой дома прямо сейчас! По мере завершения строительства цены будут расти. Новые кв…
Застройщик
Genus Development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Genus Development
Языки общения
Русский
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом "Сабзавот"
Ташкент, Узбекистан
от
$19,704
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 29–66 м²
53 объекта недвижимости 53
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмеща…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.8 – 44.1
19,357 – 29,640
Квартира 2 комнаты
48.5 – 65.6
28,522 – 44,090
Застройщик
Сабзавот
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Сабзавот
Языки общения
Русский
На карте