Квартиры в новостройках в Кибрайском районе

Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Азатчик, Узбекистан
Цена по запросу
TS LUXURY   TS LUXURY  - жилой комплекс от TRUST-SMART DEVELOPMENT, расположенный в г.Чирчике. Фасад сооружений оснащен системой вентиляции, также имеется центральная система кондиционирования воздуха для контроля климата внутри.   Жилой комплекс построен с учетом полного комфорт…
Застройщик
"TRUST-SMART DEVELOPMENT"
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Nur"
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Новостройка Ташкента – Nur Жилой комплекс премиум-класса порадует своих новых жильцов повышенным уровнем комфорта жизни и безопасности. Внутренний двор имеет 4 детских площадки для детей разных возрастов, парк для домашних животных, зеленые зоны и зону с фонтаном, спортивные и скейтборд зон…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Многоквартирный жилой дом ЖК Global House
Азатчик, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт о…
Застройщик
BEK BUSINESS CENTRE
Жилой комплекс Chinara Park
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 50 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в жилой комплекс «Chinara Park», расположенный на самой высокой точке города Чирчик и окруженный 160 гектарами зеленых насаждений! Chinara Park — современный поселок из 22 блоков и 1342 квартир. На территории проекта созданы все условия для комфортной и счастливой жизн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
50.3
500
Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК CHIRCHIQ GARDEN -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в расс…
Застройщик
AZIMUT-MIG
Многоквартирный жилой дом ЖК“CHINARA PARK”
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK” Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительс…
Застройщик
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Parkent Garden"
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
"Parkent Garden" Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависим…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс Yangi O’zbekiston
Чирчик, Узбекистан
от
$685
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Жилой комплекс Yangi O’;zbekiston - это многофункциональный 9 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и с…
Застройщик
“SAMAR CONSTRUCTION GROUP”
Жилой комплекс ЖК TURKISTON PLAZA
Туркистан, Узбекистан
от
$444
В нашем Жилом комплексе "TURKISTON PLAZA" продолжаются продажи. Первоначальный взнос от 30% и рассрочка на 2 года беспроцентная. Стартовый взнос-30% Срок рассрочки-24 месяца Цена за 1 м2: 5 500 000 сум                           7 000 000 сум При 100% оплате - скидка 10% Апартаме…
Застройщик
TURKISTON PLAZA
