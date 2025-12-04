  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Юкарычирчикский район
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Юкоричирчикском районе

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Alandalus"
Акбарак, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Новостройка Ташкента – Alandalus Это новый жилой комплекс, созданный для тех, кто ценит высокое качество жизни и при этом устал от городского шума и экологии. Светлый фасад здания привлекает взгляд. Он расположен в развивающемся Яшнабадском районе. Кирпичный комплекс комфорт-класса име…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК Alandalus
Жилой комплекс ЖК Alandalus
Жилой комплекс ЖК Alandalus
Акбарак, Узбекистан
от
$581
Alandalus жилой комплекс - комфорт класса! Адрес: Яшнабадский р-н , Акбарак Цена 8 100 000 сум за м² Первоначальный взнос и скидки: 30% - 400.000 сум 50% - 700.000 сум 100%  - 1.000.000 сум Площадь квартир: 1 комнатные - 37 м² 2 комнатные - 53-74 м² 3 комнатные - 70-94 м² 4 …
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
RENAISSANCE BUILDINGS
Языки общения
Русский
На карте