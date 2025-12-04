  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Эшангузар
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Эшангузар

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Показать больше
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Жилой комплекс Davr Residence
Эшангузар, Узбекистан
от
$892
Год сдачи 2025
“Davr Residence” - это элитный жилой комплекс с комфортной инфраструктурой. С каждым днем количество многоэтажных домов в нашей стране растет, соответственно, и спрос на них высок. Если вы ищете квартиру из современного, прочного, красивого и самое главное, безопасного дома, вам очень понрав…
Застройщик
Binar group
Застройщик
Binar group
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Эшангузар, Узбекистан
Цена по запросу
Все удобства в одном месте — в жилом комплексе Yangi Eshonguzar ⠀ Отличная инфраструктура и комфортабельные апартаменты, современные школы и детские сады, рынок и мечеть Абу-Сахи — все это теперь находится в одном адресе рядом с вами, в жилом комплексе Yangi Eshonguzar. ⠀ Торопитесь, кол…
Застройщик
Genus Development
Застройщик
Genus Development
Языки общения
Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
На карте