Жилой комплекс Bayterak

ЖК Bayterak — Новый Ташкент

ЖК Bayterak стоит на центральной улице Нового Ташкента, в будущем административном и деловом центре столицы. Проект символизирует сотрудничество Узбекистана и Казахстана.

Рядом:

метро в 5 минутах пешком;

три школы и детский сад;

больница напротив комплекса;

библиотека;

будущий Педагогический университет имени Низами;

будущий хокимият;

фонтан самый большой в Узбекистане

О доме:

дома в 9 и 16 этажей;

потолки 3 м;

холлы дизайнерские: керамогранит, зеркала, металлический декор, мягкая зона;

лифты грузоподъёмностью 630 и 1000 кг.

Цены и площади:

От 28 до 114 м² от 673 млн сум

Двор: закрытая территория, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, детские площадки, workout-зона, зоны барбекю и отдыха, авторский ландшафт, подземный паркинг.

Квартиры с ремонтом BIG+: ключи сразу с чистовой отделкой от застройщика. Можно въезжать или сдавать квартиру в аренду. Есть три пакета: Qulay (базовый), Shinam (улучшенный) и Yorqin (полный).