Жилой комплекс Bayterak

ЖК Bayterak — Новый Ташкент
ЖК Bayterak стоит на центральной улице Нового Ташкента, в будущем административном и деловом центре столицы. Проект символизирует сотрудничество Узбекистана и Казахстана.
Рядом:
метро в 5 минутах пешком;
три школы и детский сад;
больница напротив комплекса;
библиотека;
будущий Педагогический университет имени Низами;
будущий хокимият;
фонтан самый большой в Узбекистане
О доме:
дома в 9 и 16 этажей;
потолки 3 м;
холлы дизайнерские: керамогранит, зеркала, металлический декор, мягкая зона;
лифты грузоподъёмностью 630 и 1000 кг.
Цены и площади:
От 28 до 114 м² от 673 млн сум
Двор: закрытая территория, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, детские площадки, workout-зона, зоны барбекю и отдыха, авторский ландшафт, подземный паркинг.
Квартиры с ремонтом BIG+: ключи сразу с чистовой отделкой от застройщика. Можно въезжать или сдавать квартиру в аренду. Есть три пакета: Qulay (базовый), Shinam (улучшенный) и Yorqin (полный).