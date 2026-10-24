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Жилой комплекс Bayterak

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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10
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ID: 41146
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Янгиташкентский район

О комплексе

ЖК Bayterak — Новый Ташкент

ЖК Bayterak стоит на центральной улице Нового Ташкента, в будущем административном и деловом центре столицы. Проект символизирует сотрудничество Узбекистана и Казахстана.

Рядом:

  • метро в 5 минутах пешком;

  • три школы и детский сад;

  • больница напротив комплекса;

  • библиотека;

  • будущий Педагогический университет имени Низами;

  • будущий хокимият;

  • фонтан самый большой в Узбекистане

О доме:

  • дома в 9 и 16 этажей;

  • потолки 3 м;

  • холлы дизайнерские: керамогранит, зеркала, металлический декор, мягкая зона;

  • лифты грузоподъёмностью 630 и 1000 кг.

Цены и площади:
От 28 до 114 м² от 673 млн сум

Двор: закрытая территория, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, детские площадки, workout-зона, зоны барбекю и отдыха, авторский ландшафт, подземный паркинг.

Квартиры с ремонтом BIG+: ключи сразу с чистовой отделкой от застройщика. Можно въезжать или сдавать квартиру в аренду. Есть три пакета: Qulay (базовый), Shinam (улучшенный) и Yorqin (полный).

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
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Жилой комплекс Bayterak
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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