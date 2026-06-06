Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Жилая
  3. Дуплекс

Дуплексы в Узбекистане

;
Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дуплекс 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Дуплекс квартира ЖК Ars Empire закрытый жилой комплекс без машиндля машин отдельно бесплатна…
$600
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Узбекистане

Недорогая
Элитная