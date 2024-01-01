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Жильё в Кашкадарьинская область, Узбекистан

Яккабагский район
1
Яккабаг
1
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Типы недвижимости в Кашкадарьинская область

квартиры

Параметры недвижимости в Кашкадарьинская область, Узбекистан

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная