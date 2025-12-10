  1. Realting.uz
SquareLab innovative property solutions

Узбекистан, Ташкент
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
10 месяцев
Языки общения
Русский
Веб-сайт
www.facebook.com/share/16rREB5K7D/
Мы в соцсетях
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 21:21
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 23:00
Вторник
09:00 - 23:00
Среда
09:00 - 23:00
Четверг
09:00 - 23:00
Пятница
09:00 - 23:00
Суббота
09:00 - 23:00
Воскресенье
09:00 - 23:00
Квартиры
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/4
✨ Продаётся стильная квартира в самом сердце Чиланзара! ✨   📍 Локация: Чиланзар-1, ори…
$52,000
Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 10
🏡 Продаётся дуплекс 200 м² в ЖК «Milano»   ✨ Просторный дуплекс на 9–10 этажах с панор…
$375,000
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
🔥 Продаётся квартира в Яккасарайском районе! 🔥   📍 м-в Кушбеги 🏢 этаж 2 из 5 🏠 П…
$73,500
Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1
🏡 ПРОДАЁТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 5-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА-ДУПЛЕКС 📍 Мирзо-Улугбекский район, элитная …
$180,000
Дома
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
🏡 Продаётся новый дом в Мирзо-Улугбекском районе   📍 Перекрёсток Паркентского/Циолковс…
$263,000
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
🏡 Продаётся 2-этажный кирпичный дом на ул. Никитина   📍 Удобное расположение: до метро…
$295,000
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
🏡 Продаётся евро-дом в Турт Арыке (ул. Никитина, пересечение с Олтин Тепа-5)   📍 Улица…
$340,000
Дом 7 комнат в Ташкентский район, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкентский район
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
🏡 Продаётся стильный ЕВРОДОМ 📍 Учкахрамон, всего 3 км от поста   📅 Построен в 2024 …
$215,000
Коммерческая недвижимость
ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в престижном жилом комплексе Akay City в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в престижном жилом комплексе Akay City
Ташкент
Площадь 113 м²
🏢 ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в престижном жилом комплексе Akay City 📍 Локация: Втор…
$320,000
ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ
Ташкент
Площадь 1 014 м²
🏢 ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ 📍 Локация: ул. Минглар, ориентир – ул. Ивлиева (200 м…
$1,05 млн
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ с подвалом в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ с подвалом
Ташкент
Площадь 611 м²
Количество этажей 2
🏢 ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ с подвалом 📍 Локация: Чиланзар, 11-й квартал, ул. Ширин Ори…
$860,000
Коммерческое помещение 379 м² в Бостанлыкский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 379 м²
Бостанлыкский район
Площадь 379 м²
Количество этажей 1
📍 Продаётся нежилое помещение 🏙 Бостанлыкский район, М.С.Г. "Бартаж"   📐 Площадь: 3…
$85,000
Наши агенты в Узбекистане
Татьяна Костик
Татьяна Костик
23 объекта
Оксана Лазарева
Оксана Лазарева
Jasur Rieltor Estate
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
