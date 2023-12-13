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Жильё в Бухара, Узбекистан

квартиры
223
дома
83
283 объекта найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Olotxona, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Olotxona, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/7
Срочно продается 3-комнатная квартира на 3-этаже в 7-мкрн со всеми удобствами. Продается со …
531,04 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/7
Срочно Продается 2х(80м2) Квартира на 2 этаже С лифтом Ор-р:Крытый рынок Ремонт:Евроремонт Ц…
580,44 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/7
Срочно Продается Квартира 2Х (75м2) на 1 этаже Ор-р: 6Микр (Чинор мол) Ремонт: Евроремонт Ц…
469,29 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/4
Срочно Продается 2х(52м2) Квартира на 3 этаже Ор-р; Горгаз Ремонт: Хороший Цена:28 700 $ Те…
354,44 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/9
Срочно Продается 2х (60м2) Квартира на 7 этаже С лифтом Ор-р: Крытый рынок Ремонт: Евроремон…
456,94 млн сум
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Дом 5 комнат в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат
Бухара, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Срочно Продается Участок 5Х (4соток) Ор-р: Жондор стоянка Этажность дома: 1 ремонт: Хороший…
765,68 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Срочно Продается 2х(60м2) Квартира на 1 этаже Под ключ Ор-р: 6Микр Ремонт:Евроремонт Цена: 3…
426,06 млн сум
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Дом 5 комнат с мебелью в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Бухара, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Срочно Продается Участок 5х (4соток) Ор-р: Афшор махалла Ремонт:Средний Цена: 95 000 $ То…
1,17 млрд сум
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Квартира 1 комната с балконом в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
Срочно Продается 2Х (56м2) Квартира на 3 этаже Ор-р; Шарк1 Ремонт: Средний Цена: 37 800$…
466,82 млн сум
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/2
Срочно Продается 3Х (86м2) Квартира Ор-р: Трикотаж (Гунгхона) Ремонт: Евроремонт Цена: 35 0…
432,24 млн сум
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Квартира 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Бухара, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Бухара, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/5
Срочно Продается 4Х(75+75м2) Квартира Дублекс подвал высота 2,90 . 3 та комната ,холл и гар…
949,69 млн сум
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Квартира 3 комнаты с балконом, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Срочно Продается 1х (55м2) Квартира на 1 этаже Ор-р: 6микр (орзу) Ремонт: Евроремонт Цена: …
323,56 млн сум
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Дом 5 комнат с мебелью в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Бухара, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 5 м²
Количество этажей 1
Тезда шахар марказида жойлашган 5хонадан иборат яшаш учун хамма шароитлари мавжуд 4,5 сотокл…
1,98 млрд сум
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Коттедж 7 комнат с мебелью, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Коттедж 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Срочно Продается 7х (6соток) Коттедж +3 сотки земли Ор-р: Сардоба Ремонт: Евроремонт Цена: …
1,05 млрд сум
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Срочно Продается 3х Квартира на 4 этаже Ор-р: Маслозавод Ремонт: Евроремонт Цена: 49 000 $ …
605,14 млн сум
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Коттедж 6 комнат в Бухара, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Бухара, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж из 2 этажей 6х комнат (3 санузла) на 1 этаже 2х комнаты и 2 санузла будет…
1,73 млрд сум
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
Срочно Продается 2х (65м2) Квартира на 5 этаже Ор-р:5Микр (Сомий) Ремонт: Евроремонт Цена:…
492,75 млн сум
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Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Срочно продается 2х квартира на 5 этаже 5 этажном доме (55м2) Ремонт:Предчистовая отделка Ц…
282,81 млн сум
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
Срочно Продается 1Х (43м2) Квартира на 5 этаже полностью укомплектованно Ор-р: 5Микр(Орбита)…
282,81 млн сум
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Дом 4 комнаты с мебелью, с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Срочно Продается 4Х (3,5соток) Участок Ор-р: Геофизика Ремонт: Евроремонт Цена: 54 000 $ Тор…
666,88 млн сум
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Квартира 5 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бухара, Узбекистан
Квартира 5 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бухара, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Срочно Продается 1х (45м2)Квартира на 5 этаже Ор-р: 5Микр (Орбита) Ремонт: Евроремонт Цена…
308,74 млн сум
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Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 4/4
Срочно Продается 4Х(93м2) Квартира на 4 этаже Утипленная Ор-р: Шарк1 Ремонт: Евроремонт …
537,21 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
Срочно Продается 2х Квартира на 1 этаже +балкон ,огород Ор-р: Шарк1 (Гастроном) РемонТ6 Хоро…
389,02 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА Кол-во комнат: 3х (70м2) Этаж квартиры: 3 Этажность дома: 4 Расположен…
418,65 млн сум
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Квартира 3 комнаты с балконом, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Срочно Продается 3х (86м2) Квартира на 3 этаже +балкон(6м2) Ор-р: 6Микр Ремонт: Евроремонт …
475,46 млн сум
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Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Срочно Продается 7Х (5соток) Этажность дома : 2 Ор-р: Старый аэропорт Ремонт: Евроремонт Ц…
1,88 млрд сум
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Дом 6 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Срочно Продается Участок 6х (3Соток) Ор-р: Перенатал Ремонт: Средний Цена: 64 500 $ Торг у…
796,56 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Срочно Продается 2х (58м2) Квартира на 3 этаже + балкон Ор-р: 5Микр (сомий) Ремонт: средний…
419,89 млн сум
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Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Срочно Продается 1х (45м2) Квартира на 5 этаже Ор-р: Шарк1 Ремонт: Евроремонт Цена: 22 000 …
271,69 млн сум
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Срочно Продается Участок 7Х (2.5Соток) Ор-р: Автовокзал Этажность: 2 Ремонт: Аккуратные Цен…
1,14 млрд сум
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Параметры недвижимости в Бухара, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная