Бухара остается одним из городов Узбекистана, где спрос на недвижимость поддерживается не только за счет местных покупателей, но и благодаря развитию туризма, бизнеса и внутренней миграции. Здесь активно покупают квартиры для проживания, дома для семьи и объекты под аренду. Особенно востребована недвижимость в районах с хорошей инфраструктурой, удобным выездом в центр и современными жилыми комплексами.

Особенно высокий интерес сохраняется к домам и квартирам рядом с историческим центром Бухары, новыми жилыми комплексами и районами с хорошей транспортной доступностью. При этом рынок Бухары заметно отличается от Ташкента: здесь меньше спекулятивного спроса, а покупатели чаще ориентируются на реальную ликвидность объекта и удобство проживания.

Цены на недвижимость в Бухаре

Стоимость недвижимости в Бухаре зависит от типа жилья, района, состояния дома и наличия современной инфраструктуры. Наиболее дорогими остаются объекты ближе к центральной части города и туристическим зонам.

Средняя цена за 1 кв. м в Бухаре составляет:

от $550–750 — старый жилой фонд без капитального ремонта;

от $800–1 050 — квартиры в востребованных районах с развитой инфраструктурой;

до $1 200–1 400 — новые ЖК и дома с современными планировками и благоустройством.

Какие районы Бухары считаются наиболее востребованными

Покупатели чаще выбирают районы с удобным выездом в центр, стабильными коммуникациями и современной инфраструктурой. Для инвестиций под аренду важна близость к туристическим маршрутам и коммерческой активности.

Наибольший спрос обычно сохраняется на:

центральные районы;

территории рядом с новыми жилыми комплексами;

районы с активным строительством инфраструктуры;

локации возле крупных дорог и транспортных развязок.

При покупке недвижимости в Бухаре важно учитывать не только цену, но и состояние инженерных сетей, качество дома и перспективы района. Дешевые объекты нередко требуют серьезных вложений в ремонт и коммуникации, из-за чего итоговая стоимость оказывается выше ожидаемой.

Сейчас рынок Бухары остается одним из немногих, где еще можно найти баланс между стоимостью недвижимости, инвестиционным потенциалом и реальным спросом на жилье.