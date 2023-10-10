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Жильё в Бухарская область, Узбекистан

Бухара
209
205 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 1/5
Продаётся квартира Комнат 3 Этаж 1 Ремонт Евро Ор-р Пиридастгир Чинор Наша телегра…
547,96 млн сум
Квартира 4 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира Комнат 4 Этаж 4 Ремонт Хороший Ор-р 6 микрорайон Наша телегра…
487,07 млн сум
Квартира 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 5/8
Продаётся квартира Комнат 3 Этаж 5 Ремонт Коробка Ор-р Стадион Наша телеграм группа —…
534,56 млн сум
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж Площадь 4 сотки Комнат 5 Ремонт Евро Адрес 6 микрорайон Наша те…
1,13 млрд сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 2/5
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 2 Ремонт Евро Ор-р 5 микрорайон Наша телеграм гру…
510,21 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 3 Ремонт Евро Ор-р Шарк 1 Гастроном Наша телегра…
444,45 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 6/6
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 6 + лифт есть Ремонт Евро Адрес Маслозавод …
377,48 млн сум
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 4 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 4 соток Комнат 6 + подвал Ремонт Евро Ор-р Старый г…
1,64 млрд сум
Квартира 1 комната с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Продаётся квартира Комнат 1 Этаж 2 Ремонт Евро Ор-р Чевар Наша телеграм группа —-…
297,11 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 3 Ремонт Евро Ор-р Крытый рынок Военкомат Наша теле…
432,28 млн сум
Дом 3 комнаты с мебелью в Бухара, Узбекистан
Дом 3 комнаты с мебелью
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается участок 10 соток 3х комнатный Ремонт средний Ор-р: Трикотаж Тел: 998913110005 …
608,84 млн сум
Дом 6 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 8 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 8 соток Комнат 6 Ремонт Средний Адрес Мохи Хосса Фарход …
925,44 млн сум
Коттедж 6 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Коттедж 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 3 м²
Количество этажей 3
Продаётся коттедж Площадь 2,8 соток Комнат 6 Ремонт Коробка Ор-р Ипак Йули Ази…
1,01 млрд сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 4 СОТКИ Комнат 4Х Ремонт Хороший Адрес Дилкушо (Северный) Фарх…
1,16 млрд сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Этаж 2/6
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 2 Ремонт Евро Адрес Шарк 1 Наша телеграм группа —- /…
529,69 млн сум
Квартира 1 комната в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 86 м²
Этаж 5/5
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА Кол-во комнат : #3х (86 м2) + 6м балкон Этаж : 5 Этажность дома :…
386,00 млн сум
Дом 7 комнат с мебелью, с гаражом в Бухара, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с гаражом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 5 м²
Количество этажей 2
Продается участок 4,5 соток 7х комнатный + холл (3 подвала + гараж) Ремонт Хороший Ор-р: Го…
1,84 млрд сум
Квартира 1 комната в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Комнат 1 Этаж 3 Ремонт Хороший Ор-р Пиридастгир Наша телеграм г…
280,07 млн сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 1 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 1,1 сотка Комнат 4 Ремонт Средний Ор-р Самаркандские воро…
401,83 млн сум
Дом 5 комнат с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж Площадь 2,8 соток Комнат 5 Ремонт Коробка Адрес 5 Микрорайон Наша т…
852,38 млн сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 5/7
Продаётся квартира Комнат #3х ( 110м2) Этаж 5 Ремонт Евро Адрес Горгаз Наша те…
730,61 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
Продаётся квартира Комнат 1 Этаж 1 Ремонт Евро Ор-р 6 микрорайон Лавита Наша телегра…
437,15 млн сум
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением в Бухара, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 3 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 2,6 соток Комнат 4 Ремонт Хороший Ор-р 6 микрорайон Удур…
681,90 млн сум
Дом 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 14 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок Площадь 13,5 соток Комнат 5 Ремонт Евро Адрес 5 микрорайон (Гулбахо…
1,89 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Продаётся квартира Комнат #2х (60 м2) + 2 подвала Этаж 1 Ремонт Коробка Ор-р 5 м…
377,48 млн сум
Квартира 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 4/5
Продаётся квартира Комнат 3 Этаж 4 Ремонт Средний Ор-р Военкомат Наша телеграм гру…
533,34 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/8
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 5 Ремонт Евро Ор-р Крытый рынок Наша телеграм гру…
375,05 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Комнат 3 Этаж 3 Ремонт Евро Ор-р 6 Микрорайон Наша телеграм групп…
485,85 млн сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 6/7
Продаётся квартира Комнат 3 Этаж 6 Ремонт Евро Ор-р Моника перекрёсток Наша телег…
487,07 млн сум
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 1 Ремонт Средний Ор-р Чевар Наша телеграм групп…
350,69 млн сум

Типы недвижимости в Бухарская область

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Параметры недвижимости в Бухарская область, Узбекистан

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