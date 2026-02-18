  1. Realting.uz
B.A TECHNO PARK

Узбекистан, Ташкент
Тип компании
Арендодатель
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Об арендодателе

B.A TECHNO PARK — промышленный комплекс, расположенный в Сырдарьинском районе, предназначенный для размещения производственных предприятий и складской инфраструктуры.

Компания предоставляет:

  • Производственные цеха различной степени готовности

  • Возможность достройки объектов под требования арендатора

  • Промышленные мощности (трансформатор, кран-балки)

  • Железнодорожную ветку и удобные автоподъезды

  • Инфраструктуру для персонала (общежитие, столовая, офисные помещения)

  • Круглосуточное видеонаблюдение и охрану

B.A TECHNO PARK ориентирован на развитие промышленности, локализацию производств и привлечение как местных, так и иностранных инвесторов.

Дополнительный контакт:
(возможна коммуникация на китайском и английском языках)

Услуги

  • Аренда производственных цехов и складских помещений

  • Достройка объектов под требования арендатора

  • Обеспечение промышленной электроэнергией

  • Предоставление кран-балок и производственной инфраструктуры

  • Доступ к железнодорожной ветке и автодорогам

  • Офисные помещения

  • Общежитие и столовая для сотрудников

  • Охрана и видеонаблюдение территории

