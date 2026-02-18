B.A TECHNO PARK — промышленный комплекс, расположенный в Сырдарьинском районе, предназначенный для размещения производственных предприятий и складской инфраструктуры.
Компания предоставляет:
Производственные цеха различной степени готовности
Возможность достройки объектов под требования арендатора
Промышленные мощности (трансформатор, кран-балки)
Железнодорожную ветку и удобные автоподъезды
Инфраструктуру для персонала (общежитие, столовая, офисные помещения)
Круглосуточное видеонаблюдение и охрану
B.A TECHNO PARK ориентирован на развитие промышленности, локализацию производств и привлечение как местных, так и иностранных инвесторов.
Дополнительный контакт:
📞
(возможна коммуникация на китайском и английском языках)
