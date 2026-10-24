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Жилой комплекс MEROS

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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6
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ID: 41141
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район
  • Адрес
    Мехржон улица, 29 MChJ Diydor TAXI

О комплексе

NRG-BI MEROS — жилой комплекс Comfort+ и Business класса в Мирабадском районе Ташкента.

 

Главная особенность проекта — собственная гастрономическая улица с кафе, ресторанами, кофейнями, магазинами и сервисами прямо у дома.

Для комфортной жизни в MEROS предусмотрены:

 

- Собственная гастрономическая улица

- Закрытый благоустроенный двор с прогулочной аллеей и беседками

- Детские площадки и workout-зона

- Чайхана с тандыром и казаном

- Kids Room, соседский центр и тихие зоны отдыха

- Дизайнерские холлы с мраморными полами, зонами ожидания и бесшумными лифтами

- Face ID, IP-домофоны и бесключевой доступ

- Подземный паркинг и Boxroom для хранения вещей

 

Продуманная архитектура и комфорт в каждой детали:

 

Высота потолков — 2,85 м в Comfort+ и 3 м в Business.

 

Монолитный сейсмоустойчивый каркас.

Вентилируемые фасады с использованием натурального камня.

Увеличенные окна, балконы и эргономичные планировки.

Собственная сервисная компания.

 

Расположение: Мирабадский район, рядом с Alfraganus, парком Фурката, Ice Avenue, аквапарком Limpopo и образовательными учреждениями.

NRG-BI MEROS объединяет жильё, гастрономию, отдых и повседневные сервисы в одном пространстве.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
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Жилой комплекс MEROS
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“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
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Жилой комплекс
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Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
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Застройщик
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Застройщик
SADAF HOUSE
Языки общения
Русский
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