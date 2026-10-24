Жилой комплекс MEROS

NRG-BI MEROS — жилой комплекс Comfort+ и Business класса в Мирабадском районе Ташкента.
Главная особенность проекта — собственная гастрономическая улица с кафе, ресторанами, кофейнями, магазинами и сервисами прямо у дома.
Для комфортной жизни в MEROS предусмотрены:
- Собственная гастрономическая улица
- Закрытый благоустроенный двор с прогулочной аллеей и беседками
- Детские площадки и workout-зона
- Чайхана с тандыром и казаном
- Kids Room, соседский центр и тихие зоны отдыха
- Дизайнерские холлы с мраморными полами, зонами ожидания и бесшумными лифтами
- Face ID, IP-домофоны и бесключевой доступ
- Подземный паркинг и Boxroom для хранения вещей
Продуманная архитектура и комфорт в каждой детали:
Высота потолков — 2,85 м в Comfort+ и 3 м в Business.
Монолитный сейсмоустойчивый каркас.
Вентилируемые фасады с использованием натурального камня.
Увеличенные окна, балконы и эргономичные планировки.
Собственная сервисная компания.
Расположение: Мирабадский район, рядом с Alfraganus, парком Фурката, Ice Avenue, аквапарком Limpopo и образовательными учреждениями.
NRG-BI MEROS объединяет жильё, гастрономию, отдых и повседневные сервисы в одном пространстве.