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West End Consulting

Узбекистан, Узбекистан Ташкент
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West End Consulting
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
Языки общения
Языки общения
Русский
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Описание


Агентство недвижимости «West End Consulting» - это динамично развивающаяся компания, которая дорожит своим именем и репутацией и ориентируется на долгосрочную и стабильную деятельность на рынке недвижимости Ташкента и Ташкентской области.

Специалисты агентства всегда готовы продолжить  консультативную работу с клиентами и после совершения сделки. Это связано с тем, что мы стремимся стать для каждого обратившегося «семейным риэлтором».

Основные принципы нашей работы – добросовестность, честность и порядочность.

Деятельность агентства сертифицирована и лицензирована: ООО «West End Consulting» является действительным членом Ассоциации Риэлторских Организаций, сотрудники компании  имеют квалификационные сертификаты риэлторов по недвижимости.

Наши партнеры: "HUAWEI", "UNODOC", "CNPC", "THE BRITISH SCHOOL OF TASHKENT", "UNDP", "GM Uzbekistan", "ZTE", "GIZ", "BRANDBOX BRANDING", "ЛУКОЙЛ", "INDORAMA", "EMBASSY OF INDIA", "KOICA", "PETRONAS CARIGALI", "EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KOREA". ПРЕДАННОСТЬ, ИСКРЕННОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ, 13 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ

Адрес: г.Ташкент ул.Шахрисабз 16А, 5-ЭТАЖ 📞  ( ( (

Услуги

Мы предоставляем своим клиентам полный спектр профессиональных услуг в сфере жилой, коммерческой и загородной недвижимости:

-        продажа, аренда, обмен вторичного жилья;

-        продажа квартир в новостройках;

-        продажа, аренда коммерческой недвижимости;

-        подбор и продажа загородной недвижимости;

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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!

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"Этажи" - первое международное агентство недвижимости в Узбекистане. Компания оказывает клиентам все необходимые услуги на рынке недвижимости. Экспертность сотрудников и надежные партнеры помогают клиентам сделать правильный выбор. Компания не сосредоточена на комиссии от сделки: задача «Этажей» — оказать полный комплекс услуг с максимальной выгодой для клиента.