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West End Consulting

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2006
На платформе
На платформе
2 года 10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
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Об агентстве


Агентство недвижимости «West End Consulting» - это компания, которая дорожит своим именем и репутацией и ориентируется на долгосрочную и стабильную деятельность на рынке недвижимости Ташкента и Ташкентской области.

Специалисты агентства всегда готовы продолжить  консультативную работу с клиентами и после совершения сделки. Это связано с тем, что мы стремимся стать для каждого обратившегося «семейным риэлтором».

Основные принципы нашей работы – добросовестность, честность и порядочность.

Деятельность агентства сертифицирована и лицензирована: ООО «West End Consulting» является действительным членом Ассоциации Риэлторских Организаций, сотрудники компании  имеют квалификационные сертификаты риэлторов по недвижимости.

Наши партнеры: "HUAWEI", "UNODOC", "CNPC", "THE BRITISH SCHOOL OF TASHKENT", "UNDP", "GM Uzbekistan", "ZTE", "GIZ", "BRANDBOX BRANDING", "ЛУКОЙЛ", "INDORAMA", "EMBASSY OF INDIA", "KOICA", "PETRONAS CARIGALI", "EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KOREA". ПРЕДАННОСТЬ, ИСКРЕННОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ, 13 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ

Адрес: г.Ташкент ул.Шахрисабз 16А, 5-ЭТАЖ 

Услуги

Мы предоставляем своим клиентам полный спектр профессиональных услуг в сфере жилой, коммерческой и загородной недвижимости:

-        продажа, аренда, обмен вторичного жилья;

-        продажа квартир в новостройках;

-        продажа, аренда коммерческой недвижимости;

-        подбор и продажа загородной недвижимости;

Наши партнеры
1 агентство
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Новостройки (1)
Новостройки
Смотреть все 9 новостроек
Жилой комплекс ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Жилой комплекс ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Жилой комплекс ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Жилой комплекс ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Жилой комплекс ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Показать все Жилой комплекс ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Жилой комплекс ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 9
Адрес: Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, ор-р: Братские могилы. Кол-во комнат: 2 Этаж: 8 из 10 Площадь : 64м2 Описание: Квартира в новостройке в районе Братских могил, вокруг много магазинов, кафе ресторанов, Ремонт новый никто нежил, мебель и техника хорошего качества. Цена: 11…
Агентство
West End Consulting
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Агентство
West End Consulting
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Жилой комплекс Продажа квартиры в новостройке
Жилой комплекс Продажа квартиры в новостройке
Жилой комплекс Продажа квартиры в новостройке
Жилой комплекс Продажа квартиры в новостройке
Жилой комплекс Продажа квартиры в новостройке
Показать все Жилой комплекс Продажа квартиры в новостройке
Жилой комплекс Продажа квартиры в новостройке
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 17
Адрес: Яккасарайский район, Кичик бешагач, ул. Нукус, Ориентир: 8-й род дом. Комнат: 2 Этаж 13 из 17 Площадь: 57м2 Описание: Полностью укомплектована мебелью и техникой. Установлен умный дом. Цена 107.100 у.е. ХОРОШИЙ ТОРГ
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Жилой комплекс Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Жилой комплекс Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Жилой комплекс Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Жилой комплекс Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Жилой комплекс Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Показать все Жилой комплекс Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Жилой комплекс Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 12
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
Адрес: Мирабадский район, ул. Мирабад Кол-во комнат: 3 Этаж: 3 из 12 Площадь :  80м2 Описание: Сдается квартира в самом центре столицы, полностью укомплектована,закрытый охраняемый двор,развитая инфраструктура, мебель и техника премиум класса.  Цена: 2100$
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
90.0
2 300
Агентство
West End Consulting
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Жилой комплекс АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Жилой комплекс АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Жилой комплекс АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Жилой комплекс АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Жилой комплекс АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Показать все Жилой комплекс АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Жилой комплекс АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 9
📍Адрес: Мирабадский район, ул.Шахрисабз, ор-р: метро Айбек Кол-во комнат: 3 (2 c/у) Этаж: 1 из 8 Площадь :  140м2 Описание: Сдается квартира в центре , полностью укомплектована,закрытый охраняемый двор,развитая инфраструктура. Цена: 1500$
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West End Consulting
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West End Consulting
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Жилой комплекс Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Жилой комплекс Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Жилой комплекс Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Жилой комплекс Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Жилой комплекс Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Показать все Жилой комплекс Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Жилой комплекс Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Адрес: Яккасарайский район, Кичик бешагач, ул. Нукус, Ориентир: 8-й род дом.  Комнат: 2  Этаж 13 из 17 Площадь: 53м2 Описание: Полностью укомплектована мебелью и техникой. Установлен умный дом.  Цена 99.000 у.е.
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West End Consulting
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Квартиры
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Ташкент
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Кол-во ванных комнат 1
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Ташкент
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$178 000
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
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$2 300
Дома
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Ташкент
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$600 000
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Дом 8 комнат
Ташкент
Число комнат 8
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Количество этажей 1
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$400 000
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