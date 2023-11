Описание



Агентство недвижимости «West End Consulting» - это динамично развивающаяся компания, которая дорожит своим именем и репутацией и ориентируется на долгосрочную и стабильную деятельность на рынке недвижимости Ташкента и Ташкентской области.

Специалисты агентства всегда готовы продолжить консультативную работу с клиентами и после совершения сделки. Это связано с тем, что мы стремимся стать для каждого обратившегося «семейным риэлтором».

Основные принципы нашей работы – добросовестность, честность и порядочность.

Деятельность агентства сертифицирована и лицензирована: ООО «West End Consulting» является действительным членом Ассоциации Риэлторских Организаций, сотрудники компании имеют квалификационные сертификаты риэлторов по недвижимости.

Наши партнеры: "HUAWEI", "UNODOC", "CNPC", "THE BRITISH SCHOOL OF TASHKENT", "UNDP", "GM Uzbekistan", "ZTE", "GIZ", "BRANDBOX BRANDING", "ЛУКОЙЛ", "INDORAMA", "EMBASSY OF INDIA", "KOICA", "PETRONAS CARIGALI", "EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KOREA". ПРЕДАННОСТЬ, ИСКРЕННОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ, 13 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ

Адрес: г.Ташкент ул.Шахрисабз 16А, 5-ЭТАЖ 📞 ( ( (