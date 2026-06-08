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Navoiyulgurjisavdo MChJ

Navoiy shahri, Al-Buxoriy 63 n
;
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Тип компании
Тип компании
Арендодатель
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На платформе
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Языки общения
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Navoiyulgurjisavdo Tursunov
Navoiyulgurjisavdo Tursunov
3 объекта
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