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MUTAVALLI CITY

Ургенч ул Саёт 42
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MUTAVALLI CITY
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Застройщик
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Русский
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Многоквартирный жилой дом ЖК Mutavalli City
Многоквартирный жилой дом ЖК Mutavalli City
Ургенчский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MUTAVALLI CITY
Mutavalli City это 7-ми этажный дом, развитая инфраструктура, удобное расположение, зеленый сад и тихий район, расположен на берегу канала Шавот в Городе Ургенче. Планировки квартир: 2 комнатые – от 63,1 м² до 66,5 м²; 3-комнатные – от 73,0 м² до 98,4 м²; Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.  Mutavalli City – жилой комплекс – это жилой комплекс, в котором есть не только качественные дома, но и различные дополнительные удобства. Mutavalli City – добротные дома от надежной строительной компании
Наши агенты в Узбекистане
Одилова Мохинур
Одилова Мохинур
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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