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Самарканд
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Жильё в Самаркандской области, Узбекистан
Самарканд
447
Самарканд
22
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473 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
58 м²
3/8
Продается 2х -комнатная квартира на 3-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
364,770 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
52 м²
7/9
Продаётся просторная 2-х комнатная квартира на 7-ом этаже в жилом комплексе Согдиана. Кварт…
449,947 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
75 м²
7/9
Продаётся трехкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
540,000 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
68 м²
7/9
Продаётся трехкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
489,600 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
83 м²
7/8
Продаётся трехкомнатная квартира на -м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканда…
597,600 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
54 м²
7/9
Продаётся двухкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
388,800 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
75 м²
8/9
Продаётся трехкомнатная квартира на 8-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
525,000 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
68 м²
8/9
Продаётся трехкомнатная квартира на 8-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
476,000 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
54 м²
8/9
Продаётся двухкомнатная квартира на 8-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
378,000 сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
1
1
39 м²
8/9
Продаётся однокомнатная квартира на 8-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
273,000 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
52 м²
8/9
Продаётся двухкомнатная квартира на 8-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
364,000 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
103 м²
7/9
Продаётся трехкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
741,600 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
103 м²
6/9
Продаётся трехкомнатная квартира на 6-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
772,500 сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
1
1
39 м²
6/9
Продаётся однокомнатная квартира на 6-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
292,500 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
45 м²
1/4
Продаётся уютная двухкомнатная квартира на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Внутри…
468,192 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
82 м²
7/7
Продаётся трехкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
574,000 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
90 м²
7/7
Продаётся трехкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
630,000 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
66 м²
7/7
Продаётся двухкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
462,000 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
55 м²
7/7
Продаётся двухкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
385,000 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
58 м²
6/8
Продается 2х -комнатная квартира на 6-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
364,770 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
75 м²
6/7
Продаётся 3-х комнатная новостройка коробка на 6-ом этаже в престижном районе Гагарина. Ква…
600,408 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
66 м²
5/9
Квартира имеет общую площадь 60 квадратных метров. В ней есть просторная гостиная, уютная с…
673,999 сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
4
1
140 м²
4/5
Продаётся уютная четырехкомнатная квартира в хорошем районе. Идеальное место для комфортног…
1,35 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
6
300 м²
1
Продается люксовый дом 6 соток на две семьи! - Площадь участка: Дом расположен на участке …
3,66 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
4
382 м²
1
Прекрасно расположенный на земельном участке дом, предлагает идеальное сочетание комфорта и…
1,58 млн сум
Рекомендовать
Коттедж 7 комнат
Паст Даргомский район, Узбекистан
7
200 м²
2
Продаётся прекрасный таун-хаус, расположенный вдали от городской суеты, на участке площадью…
1,84 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
72 м²
6/8
Продается 2х -комнатная квартира на 6-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
456,435 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
66 м²
6/8
Продается 2х -комнатная квартира на 6-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
418,320 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Найман, Узбекистан
3
1
72 м²
2/3
Продаётся 3-комнатная квартира без мебели, но с техникой. Квартира расположена на улице Зав…
355,000 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
66 м²
7/8
Продается 2х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
418,320 сум
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